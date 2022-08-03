Ежедневный гороскоп: среда 3 августа 2022

Оповещение о Луне

6, 7 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня до 23:15 нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Обсуждение с кем-то старше или более опытным может помочь вам сегодня. Примечание: что бы ни случилось, в общении с этим человеком вам придется быть более сговорчивым. Держите ухо востро, потому что этот человек может помочь вам практически.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы можете многого добиться сегодня, потому что готовы много работать. На самом деле, вы будете мириться с дискомфортом и трудностями, чтобы настойчиво добиваться того, чего хотите достичь. По сути, вы хотите, чтобы работа была сделана. Такое же самоотречение может быть применимо и к улучшению вашего здоровья.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы трезво и реалистично относитесь к своим детям, светским мероприятиям или возможно к спортивным мероприятиям. Вы хотите, чтобы все разворачивалось реалистично, практично и выполнимо. Никаких журавлей в небе — не сегодня. Просто сделайте это.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня прошлое имеет для вас сильную привлекательность, поэтому вы можете вспомнить о детских переживаниях или более ранних семейных событиях. Вы предпочтете остаться дома и утешаться знакомым повседневным окружением. Жизнь идет дальше.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня разговоры с другими будут о серьезных, практических вещах. Вы не будете склонны говорить о своих чувствах, однако если у вас есть проблема, вы можете обратиться за советом к кому-то старшему или более опытному. Вам нужны здравые ответы сегодня.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Если сегодня вы занимаетесь финансовыми вопросами или практическими вопросами, связанными с вашим имуществом, вы скорее всего, добьетесь хорошего прогресса, потому что сегодня вы готовы решать физические, выполнимые проблемы. Ваш подход будет основан на здравом смысле и логике, поэтому вы много сделаете.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с суровым Сатурном. Это способствует более трезвому и реалистичному взгляду на вещи с вашей точки зрения. Это также дает вам возможность мириться с невзгодами и напряжением, потому что у вас достаточно терпения, чтобы справиться с тем, чего вы хотите достичь.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Исследования сегодня пойдут хорошо, потому что вы сосредоточены, а не в легкомысленном настроении. Вы будете придерживаться своего первоначального намерения найти информацию или решить проблемы, даже если для этого вам придется испытать некоторый дискомфорт. Вот почему вы получите результаты.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Разговор с кем-то старше или более опытным может принести вам сегодня пользу. Вот почему это хороший день, чтобы найти пожилого человека, мудрость которого вы уважаете и который может предложить вам эмоциональную поддержку и практические советы.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Разговоры с начальством, родителями и возможно, с полицией сегодня будут трезвыми, но надеюсь, практичными и полезными. На самом деле, сегодня люди готовы мириться с дискомфортом, потому что у них хватает терпения и настойчивости ждать желаемых результатов.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Если вы изучаете что-то сегодня, вы многого добьетесь, потому что вы сосредоточены и будете продолжать учиться, пока не достигнете того, чему хотите научиться. Другие могут использовать ту же терпеливую настойчивость для решения сложных планов поездок, юридических или медицинских вопросов.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы преуспеете в обсуждениях общей собственности, наследства, налогов или долгов, потому что вы готовы проявить настойчивость и выполнить свою домашнюю работу. Вы не сдадитесь при первой неудаче. Упорство и терпение принесут вам желаемый результат.

Если ваш день рождения сегодня

Гитарист, автор песен, сооснователь группы Metallica Джеймс Хэтфилд (1963) и актриса Эванджелин Лилли (1979) отмечают сегодня свой день рождения. Вы остроумны, энергичны и харизматичны. У вас отличные коммуникативные навыки, плюс вы сосредоточены на том, чего хотите достичь. В этом году ваша очередь получить признание за ваши прошлые усилия. Ожидайте поощрений, благодарностей, наград и продвижения по службе. Это также время для важных решений. Отличная работа!