Ежедневный гороскоп: Среда 29 сентября 2021

23, 24 лунный день. Третья четверть

Луна в знаке Рак ♋

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Кто-то из ваших близких может помочь вам сегодня. Они могут сделать вам подарок, сделать вам одолжение или дать совет. Поскольку боги улыбаются вам, это также отличный день, чтобы попросить ссуду или ипотеку или помочь кому-то другому.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Продуктивного дня! Вы добьетесь многого, потому что вы находитесь в практическом расположении духа и мотивированы для достижения своих целей. Между тем друзья и партнеры с пониманием относятся к тому, что вы пытаетесь сделать и могут вам помочь. Идеально! (Нам нравится.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это хороший день для обучения детей, организации спортивных мероприятий или всего, что связано с индустрией гостеприимства или миром развлечений. Вы быстро и с минимальными затратами позаботитесь о практических вопросах. Вы можете посочувствовать коллеге.

Рак (21 июня — 22 июля)

Семейное обсуждение сегодня будет хорошо, особенно с одним из родителей или старшим членом семьи. Они могут дать вам хороший совет или оказать вам практическую помощь. Между тем, после того, как вы закончите работу, найдите время для игр, потому что это романтический, веселый день! Наслаждайтесь!

Лев (23 июля — 22 августа)

Поскольку у вас практический склад ума, вы можете взяться за любую работу, требующую усилий, выносливости и внимания к деталям. Это особенно хороший день для умственной работы, требующей концентрации. Естественно, обсуждения с другими также будут серьезными и практическими.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Совершая покупки сегодня, вы будете склонны покупать практичные вещи длительного пользования, потому что у вас разумное настроение. Сказав это, часть вас чувствует себя сказочной и причудливой! Эта часть будет стимулировать творческие дискуссии и желание куда-нибудь сбежать.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вам легко проявлять высокую дисциплину, поэтому вы направите свою энергию на достижение любой цели, которую ставите перед собой. Естественно, вы получите огромное удовлетворение, когда достигнете этой цели. (Покупка чего-нибудь экстравагантного понравится.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это отличный день для исследований или для того, чтобы заняться чем-то, что требует постоянных усилий. Скорее всего, вы добьетесь большего, работая в одиночку или за кулисами, потому что вы не хотите, чтобы вас беспокоили другие. Тем не менее, вы будете посочувствовать близким людям.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Отличный день, чтобы строить практические планы на будущее! Кто-нибудь постарше или более опытный может дать вам совет. Вы отлично умеете работать в группе. (Однако некоторые из вас увлекаются тайной романтической любовью.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Поскольку сегодня у вас все под контролем и у вас много самодисциплины, вы будете организовывать усилия других. Естественно, это не оставит равнодушным начальство, родителей и VIP-персон. Они также будут впечатлены тем, что вы хотите сохранить вещи и сократить расходы.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это хороший день, чтобы составить план путешествия, потому что у вас есть сосредоточенность и внимание, чтобы разобраться с множеством деталей. Кроме того, это отличный день для учебы. Вы также можете встретить сегодня гуру или учителя. (Некоторые из вас влюбятся в начальника или кого-то из авторитетов.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Обсуждения общей собственности, наследства, налогов и бюрократических проволок сегодня пройдут хорошо, потому что у вас отличная концентрация и внимание. Фактически, это хороший день для переговоров с банком о ссуде. Между тем, вы испытываете сильное чувство эскапизма и любите путешествовать. Вы будете восхищаться искусством других культур.

Если ваш день рождения сегодня

Политик Сильвио Берлускони (1936), путешественник Дмитрий Крылов (1946) и актриса Наталья Громушкина (1975) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. У вас сильное чувство справедливости и честной игры, поэтому вы придерживаетесь идеалистических идей. Вы проницательны и быстро оцениваете ситуацию. Вы щедры и добры. Вы не уклоняетесь от проблем. В этом году вы узнаете и возможно, научите. Вы можете поступить в систему формального образования или получить собственное образование. Это также время для личных размышлений.