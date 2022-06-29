Ежедневный гороскоп: среда 29 июня 2022

Оповещение о Луне

29, 30, 1 лунный день. Новая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Обратите внимание на все, что вы говорите и делаете сегодня, чтобы избежать несчастных случаев дома. (Возможно, эти случайности вербальные.) Другими словами, вы можете ляпнуть что-то, о чем позже пожалеете. Между тем, мелкая бытовая техника может сломаться или может произойти мелкая поломка. Будьте внимательны.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это определенно неблагоприятный день для вашего знака, а это значит, что вы должны держать ухо востро. Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете, особенно на ходьбу, бег трусцой и вождение автомобиля. С другой стороны, у вас появятся новые, оригинальные идеи. Будьте начеку.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Следите за своими деньгами сегодня, потому что что-то неожиданное может повлиять на ваши финансы. Это может быть незначительным, это может быть главным. Вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. Будьте умны и защитите свое имущество от потери, кражи или повреждения.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с Ураном. Это пробудит в вас чувство независимости и уверенности в себе. В воздухе будет много энергии и вы будете склонны действовать в соответствии со своими импульсами. Вероятны новые идеи, новые ситуации и новые лица. Вы хотите командовать.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это беспокойный день для вас, потому что Луна прячется в вашей карте, и в то же время ее стимулирует электрический Уран! Вот почему вы можете испытывать легкое беспокойство по поводу чего-то, не зная почему. Не беспокойтесь об этом, потому что это временно. Исчезнет через 24 часа.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это классический день, чтобы завести нового друга или познакомиться с кем-то новым в группе. Эта новая встреча может быть захватывающей и стимулирующей, потому что, скорее всего, человек, которого вы встретите, будет каким-то другим. На самом деле, именно эта разница и привлекает вас.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вас может удивить начальник, родитель или кто-то, кто имеет власть. С другой стороны, позитивные новости могут прийти к вам сверху. Возможности, связанные с высшим образованием, юриспруденцией, медициной, СМИ и издательским делом, благословлены прямо сейчас.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Планы поездок сегодня совершенно непредсказуемы. Например, вам может внезапно понадобиться отправиться в путешествие, когда вы этого не ожидали или же запланированная поездка может быть прервана, отложена или отменена. Вы также можете встретить сегодня кого-то необычного. Возможно, вы узнаете от них что-то новое?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Следите за вопросами, связанными с общей собственностью, банковским делом, налогами, долгами и наследством, потому что что-то неожиданное может повлиять на эти области. Когда дело доходит до денег или общего богатства, разумно знать, что происходит. Стежок во времени и все такое.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня кто-то из близких вам людей, возможно, партнер, супруг или друг, может бросить вам вызов. Произойдет что-то неожиданное. Они могут сделать необычное предложение или требование, или возможно, они сделают что-то, что вас удивит? Возможно, вы встретите кого-то нового, кто «другой».

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваша рабочая рутина сегодня будет прервана — почти наверняка. Поломки оборудования, компьютерные неполадки, путаные сообщения, нехватка персонала, перебои в подаче электроэнергии — вот лишь некоторые вещи, которые могут вас удивить. Может быть, у кого-то есть необычные новости? (Проверьте своего питомца на наличие возможных проблем.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Родители должны принять к сведению, что в этот день с вашими детьми может произойти несчастный случай, поэтому будьте особенно бдительны. Социальные планы могут внезапно измениться. То же самое для спортивных мероприятий. Например, вы можете получить неожиданное приглашение или напротив, социальные планы могут быть внезапно отменены. Романтика также может преподнести неожиданные сюрпризы.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Сосо Павлиашвили (1964) и актриса Ольга Машная (1964) отмечают свой день рождения сегодня. Вы любящий и сострадательный человек, поэтому вы действительно заботитесь о других. Поскольку вы сострадательны, вам иногда нужно уйти, чтобы защитить себя. Это год перемен, поэтому оставайтесь легкими на ногах и оставайтесь гибкими. Оставайтесь позитивными и будьте готовы исследовать новые возможности. Путешествия вероятны.