Ежедневный гороскоп. Среда 29 июля 2020

9, 10 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Лунная тревога

После 1 часа ночи сегодня никаких ограничений для покупок или важных решений. Луна в Стрельце.

Овен (21 марта-19 апреля)

Прекрасный день! Вы благословлены, потому что Солнце находится в вашем другом огненном знаке Льва, а Луна находится в вашем другом огненном знаке Стрельца. Двойной удар! Вот почему вы стремитесь узнать больше о своем мире и благодарны за знакомство с интересными людьми.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Финансовые вопросы будут благоприятствовать вам сегодня или они предпочтут дом, семью и ваш личный мир. Эти выгоды могут исходить от правительства, третьей стороны или богатства и ресурсов близкого друга или вашего партнера.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это занятое, социальное время! К счастью, с прекрасной Венерой в вашем знаке, вы очаровательны и дипломатичны со всеми. Сегодня вам будет приятно иметь дело с другими и вы с радостью пройдете более половины пути, чтобы помочь добиться цели.

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Это положительный день на работе для вас. Вы можете чему-то научить или кому-то объяснить. Весьма вероятно, что ваши усилия, связанные с вашей работой или вашим здоровьем, будут иметь косвенную выгоду для вашего заработка или ваших активов.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это прекрасный день! Солнце в вашем знаке. Луна находится в вашем ближнем огненном знаке Стрельца, а Марс в вашем собрате огненном знаке Овна! Это поддерживающий треугольник, который поднимет вашу энергию и повысит ваш оптимизм и веру в свое будущее.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Семейные дискуссии пройдут сегодня хорошо. Тем не менее, некоторые из вас выберут отдых дома в одиночестве и насладятся уединением в привычной обстановке. В любом случае, это нежный, миролюбивый день для вас. Делайте, что можете, чтобы так было.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вам понравится общаться с другими сегодня, потому что вы чувствуете себя бодрым и счастливым сегодня! Это прекрасный день для общения с друзьями лично или с помощью технологий. Точно так же вы можете взаимодействовать с группами таким же образом. Кто-то может подтолкнуть вас к достижению высокой цели!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы чувствуете оптимизм по поводу своего финансового положения, потому что видите, что кто-то у власти (возможно, начальник, родитель или VIP) поможет вам увеличить ваши доходы или открыть двери, которые могут привести к лучшей работе. Что-то положительное ждет вас в будущем.

Стрелец (22 ноября-21 декабря)

Это сильный, позитивный день для вас, хотя вы можете чувствовать себя немного эмоционально по всей карте, потому что Луна в вашем знаке. Тем не менее, огненный Марс в Овне поддерживает вас и Солнце во Льве поддерживает вас, потому что они оба в ваших собратьях Огненных знаках. Выигрышная комбинация для вас!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы можете предпочесть работать в одиночку или за кулисами, но вы будете чувствовать себя довольным и счастливым. Это идеальный день для поиска уединения в прекрасной обстановке. Вам это нужно, потому что с большим хаосом и активностью дома приходится иметь дело.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваше общение с подругой или знакомым будет важно для вас сегодня. Этот человек может подтолкнуть вас к достижению ваших целей. Иногда это все, что нам нужно — кто-то, кто верит в нас. Мы знаем, чего хотим достичь, но иногда сомневаемся в своих мечтах.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Люди замечают вас сегодня, но это хорошо, потому что вы выглядите великолепно. С такой великолепной внешностью, сейчас самое время сделать ваш шаг!

Если ваш день рождения сегодня

Композитор Игорь Крутой разделяет ваш день рождения сегодня. Вы креативны, изобретательны и смелы. Вы тоже идеалист. Отрадно видеть, что ваша напряженная работа начнет приносить плоды в этом году! Направьте свою энергию и сфокусируйтесь на создании прочного фундамента сейчас и на будущее. Работайте с целью. Физические упражнения будут важны, поэтому вы можете захотеть изучить что-то физическое, что вам нравится делать.