Ежедневный гороскоп: среда 29 декабря 2021

Предупреждение о Луне

24, 25 лунный день. Убывающая Луна. Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это хороший день, чтобы поговорить с начальником. Во-первых, они видят, что вы готовы проявить терпение и тщательно работать над тем, чего хотите достичь. А если Меркурий выровняется с Венерой наверху карты, они, вероятно, скажут «да».

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это прекрасный день для составления планов поездок или дальнейшего образования, потому что вы будете уделять внимание деталям, а также у вас будет энергия, чтобы разобраться с грудой документов и форм. Вы также можете использовать эту энергию для работы с финансовыми бумагами.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Обсуждения с партнерами и близкими друзьями сегодня будут продуктивными, потому что вы настроены осторожно. Вы будете строить практические планы, которые выполнимы. Вы не будете нереалистичными. Между тем финансовые дискуссии пойдут вам на пользу — о да. Держите карманы открытыми.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы добьетесь многого сегодня, потому что вы ориентированы на работу и сосредоточены. Что бы вы ни делали, вы будете делать это с терпением и усердием. Вы будете похожи на мудрого плотника: «Семь раз отмерь, один раз отрежь».

Лев (23 июля — 22 августа)

Своими достижениями сегодня будут довольны артисты, творческие люди, учителя и спортсмены. Причина, по которой вы будете настолько продуктивными — это сосредоточенность и терпение. У вас будет время, чтобы объяснить другим, чего вы хотите. Реальность и практичность — ваши главные цели сегодня.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы многое сделаете дома или по семейным делам сегодня, потому что вы сосредоточены, терпеливы и практичны. Кроме того, вы готовы мириться с меньшим. Вы видите ценность тщательного планирования и готовы работать ради завтрашнего вознаграждения, а не ради удовольствия сегодняшнего дня.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы сосредоточены на прибыли и движении денежных средств, что хорошо, потому что что бы вы ни делали, вы будете делать это осторожно и терпеливо. Семейные обсуждения пройдут хорошо, особенно обсуждения того, как сделать косметический ремонт или заняться ремонтом. Это хороший, отличный день.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня у вас есть преимущество над всеми другими знаками, потому что Луна в вашем знаке. Почему бы не попросить вселенную об одолжении? Смотрите, что происходит? Между тем, это отличный день для финансовых переговоров. Попросите прибавку. Поднимите его по флагштоку, чтобы увидеть, салютует ли кто-нибудь.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это продуктивный день, потому что Марс в вашем знаке танцует с Сатурном, что дает вам усердие и терпение. Вы не свернете горы, но что бы вы ни делали, у вас будут постоянные усилия и настойчивость. Возможно, вам понравится работать с твердыми материалами, такими как металл или камень.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваша способность исследовать сегодня будет потрясающей. Вы не остановитесь, пока не найдете то, что ищете, потому что сегодня вам легко быть прилежным и настойчивым. Замечательные качества! Браво!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Несмотря на вашу склонность уступать место событиям и вести себя сдержанно, тем не менее, сегодня вы приложите некоторые усилия, имея дело с группами, чтобы достичь желаемого результата. Может быть, поэтому кажется, что люди знают личные подробности вашей личной жизни?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Люди восхищаются вами сейчас, потому что ваши амбиции не только очевидны, но и достойны восхищения. О, да. Вы можете быть мечтательными Рыбами с богатым воображением, но когда дела идут тяжело — труднее всего включить лазерные фонари на потолке спальни.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Джуд Лоу (1972) и пародист Михаил Грушевский (1964) делятся сегодня с ваши днем ​​рождения. Вы отзывчивы, легкомысленны и беспристрастны, что делает вас отличным сотрудником. Вы можете быть перфекционистом: вы устанавливаете высокие стандарты для себя и других. Вы симпатичный. Этот год стал для вас временем новых начинаний. Требуется смелость, чтобы открывать новые двери. Следующий год будет более спокойным, с упором на отношения.