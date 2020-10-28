Ежедневный гороскоп. Среда, 28 октября 2020

Предупреждение о Луне

После 1:00 по московскому времени нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Ретроградный Меркурий переместился из Скорпиона обратно в Весы, что помещает его напротив вашего знака. Это позволит вам познакомиться с бывшими партнерами и старыми друзьями, которых вы давно не видели. К счастью, с Венерой еще и в Весах — отношения с окружающими милые и дружеские.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Приготовьтесь, потому что ретроградный Меркурий будет создавать задержки и глупые ошибки на работе или при выполнении любой задачи, которую вы ставите перед собой. С другой стороны, это может быть вашим шансом успешно решить предыдущую проблему со здоровьем. Вероятна путаница с домашними животными.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Для некоторых из вас может снова появиться старое пламя? Другие могут общаться с детьми, о которых давно не слышали. Тем временем ярмарка Venus вошла в забавную часть вашего списка, предлагая возможности для общения, занятий спортом и веселых занятий с молодежью. Ура!

Рак (21 июня — 22 июля)

Внезапно все большее внимание уделяется дому, семье и личной жизни. Родственники, о которых вы какое-то время не слышали, могут связаться. Многие из вас, возможно, займутся проектами косметического ремонта или сделают что-нибудь, чтобы ваши раскопки выглядели более уютными.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вероятны задержки с транспортом и путаница в связи, поскольку ретроградный Меркурий возвращается в ваш Дом коммуникаций. К счастью, Венера тоже на картинке, и это делает ваши слова приятнее. Хорошая помощь.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Финансовые задержки, задержки с отправкой чеков, неуместные или утерянные предметы и старые денежные проблемы — это то, с чем вы имеете дело прямо сейчас. Однако, чтобы компенсировать это, Венера будет притягивать к вам деньги. Вы выигрываете; вы теряете немного.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Любопытным образом ретроградный Меркурий ускользнул от Скорпиона в ваш знак, в то время как ваша управительница Венера переместилась из Девы в ваш знак. Оба приехали с разных сторон! «Давайте веселиться!» Действительно, ожидайте услышать от старых друзей и знакомых.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это мощная неделя для вас. Солнце в вашем знаке повышает вашу энергию и привлекает к вам внимание. Между тем, ретроградный Меркурий и справедливая Венера скрываются в вашей карте, повышая вашу способность проводить исследования или находить ответы на старые вопросы. Как полезно!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Наслаждайтесь тишиной сейчас. Это хорошее время, чтобы немного подумать о том, чего вы хотите на предстоящий новый год (от дня рождения до дня рождения). Между тем вы также получите известия от старых друзей и членов групп, с которыми вы не поддерживали связь. Это будут люди творческие, артистичные.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Наслаждайтесь теплыми дружескими отношениями с другими людьми, а также с членами клубов и групп в это время. Между тем, многие из вас услышат от старых боссов из своего прошлого или даже родителей, с которыми вы были не в контакте, потому что ретроградный Меркурий соскользнул из Скорпиона в Весы, что помещает его в верхнюю часть вашей диаграммы.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Задержки в пути плюс желание путешествовать — смешанная сумка для вашего знака в настоящее время. Однако одно можно сказать наверняка: это отличное время для изучения или завершения важной статьи или рукописи, потому что все будет идти легко, и вы получите удовольствие от работы. Бонус!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Внезапно появились две планеты, которые помогут вам завершить детали старых бюрократических проблем, которые вы откладывали. Это может относиться к налогам, долгам, совместной собственности, завещаниям, имуществу и наследству. Беритесь за дело, и работа продлится быстро!

Если твой день рождения сегодня

Миллиардер-филантроп Билл Гейтс (1955 г.), актер Хоакин Феникс (1974) и актриса Джулия Робертс (1967) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы энергичны, амбициозны и чрезвычайно сосредоточены на достижении любых целей. Тем не менее, вы кажетесь спокойным. Служение другим будет для вас важной темой в этом году, особенно в вашей семье. Поэтому заботьтесь о себе, чтобы быть сильным ресурсом. Тем временем решите инвестировать в отношения, которые вам дороги. Общайтесь с хорошими людьми.