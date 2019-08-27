Ежедневный гороскоп, среда 28 августа 2019

26, 27 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Лев ♌

Лунная тревога

Предостережение: избегайте покупок или важных решений с 1:30 до 17:00. После этого Луна переходит из Рака в Льва.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Знайте об ограничениях оповещения о Луне сегодня, что означает, что вы должны ограничить свои расходы на еду, газ и развлечения. Тем не менее, каждая Лунная тревога – это всегда очень креативное время – и продуктивное для артистов!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это свободный день, что означает, что вы будете мудры, будете выделять дополнительное время, если совершаете короткие поездки и навещаете других. Задержки и путаница являются классическими. Обращайте внимание на предупреждение о Луне и ограничивайте свои расходы на еду, топливо и развлечения.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Луна находится в одном из ваших Денежных Домов; однако, есть оповещение о Луне, что означает, что вы должны ограничивать расходы едой, бензином и развлечениями. Если вы обсуждаете финансовые сделки – делайте домашнее задание, но подождите, пока Лунная тревога не закончится, прежде чем действовать.

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня Луна в вашем знаке, что делает вас более эмоциональным, чем обычно. Тем не менее, большую часть этого дня, есть оповещение о Луне, что означает, что вы будете нерешительны и вам будет труднее быть эффективным. Ожидайте задержки и нехватки. Не хороший день, чтобы делать покупки.

Лев (23 июля — 22 августа)

Важно учитывать ограничения оповещения о Луне, потому что у вас есть три планеты в Доме денег, что означает, что вы хотите принимать финансовые решения, тратить деньги и делать покупки. Однако сегодня вы должны ограничить свои расходы едой, топливом и развлечениями. Это предупреждение.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это прекрасное время для общения с друзьями, особенно с женщиной. Сегодня люди будут расслабляться и делиться хорошими временами. Тем не менее, это плохое время, чтобы согласиться на что-то важное из-за предупреждения о Луне. Помните об этом.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Большую часть этого дня есть оповещение о Луне (см. Выше), что означает, что это плохой день, чтобы добровольно что-то делать или соглашаться на что-то важное. Имейте это в виду, когда говорите с родителями, боссами, VIP-персонами и полицией. Плохой день, чтобы записаться на прием. Просто берегитесь.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это любопытный день. Часть вас жаждет приключений, а это значит, что вы хотите, чтобы произошло что-то. На самом деле, ваша мечта может сбыться, потому что сегодня события непредсказуемы из-за предупреждения о Луне. Наслаждайтесь общением с людьми из разных слоев общества – людьми, которые отличаются.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня важно прислушаться к предупреждению о Луне, потому что в вашем графике есть планеты, что означает, что вы разговариваете с боссами и VIP-персонами и принимаете важные решения. Тем временем Луна в вашем Денежном Доме. Тем не менее, избегайте важных решений и ограничивайте расходы на еду, газ и развлечения.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Наслаждайтесь общением с партнерами и близкими друзьями сегодня; однако не соглашайтесь ни на что важное. Ничего не предлагайте. Не соглашайтесь на встречу. Просто держите ситуации в покое и исследуйте творческие идеи, потому что в течение большей части этого дня есть оповещение о Луне.

Водолей (20 января — 18 февраля)

У вас есть три планеты в той части вашей диаграммы, которые касаются наследования, общего имущества и финансовых вопросов. Однако сегодня, во время оповещения о Луне, не время подписывать бумаги или принимать важные решения, особенно в отношении финансов. Предупрежден – значит вооружен.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Хотя «Лунная тревога» – плохое время для покупок или принятия важных решений, обычно это отличное время для творческой деятельности и общения. (Это потому, что мы вроде как «свободно плавающие».) Наслаждайтесь общением с другими сегодня. Когда Лунная тревога закончится – занимайтесь остальным.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Даниил Спиваковский разделяет ваш день рождения сегодня. Вы оптимистичны, сосредоточены и полезны. Вы независимы. Вы обращаете внимание на детали. Этот год будет более спокойным для вас. Тем не менее, ваши отношения с другими людьми будут важны. Сосредоточьтесь на том, как сотрудничать с другими. Ищите способы быть добрыми и полезными. Деловые и личные отношения принесут вам пользу, так что будьте открыты для взаимодействия с другими.