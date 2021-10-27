Ежедневный гороскоп: среда 27 октября 2021

21, 22 лунный день. Убывающая Луна

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений до 23:00. Луна в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы приветствуете возможность окунуться в кокон дома и спрятаться от повседневной суеты окружающего вас мира. Вам нужно перевести дух и заземлиться. Разговор с родственницей может иметь значение.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это беспокойный день для вас, поэтому вам нужно выйти и поговорить с другими. Вы хотите информировать людей и просвещать их, делясь своими идеями и мнениями. Короткие поездки понравятся. Будьте на связи с родственниками, братьями, сестрами и соседями.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы думаете о деньгах и имуществе. Вы чувствуете собственничество в отношении того, чем владеете и не хотите отдавать это никому. Делая покупки, вы скорее совершите «эмоциональные» покупки, чем практические. Помните об этом. Сохраните квитанции — и коробку.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня Луна в вашем знаке, что бывает два дня каждый месяц. Когда это происходит, у вас повышенная эмоциональная реакция на все, что вас окружает. Однако хорошая новость заключается в том, что когда Луна находится в вашем знаке, ваша удача улучшается! (Как будто вселенная должна вам услугу.) Ура!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы хотите, чтобы все было сдержанно, потому что вы счастливы работать в одиночку или за кулисами. Вы можете быть более вовлечены, чем обычно, в решение родительских и семейных проблем. Одно можно сказать наверняка: несмотря на ваше желание молчать, вы очень убедительны!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это отличный день, чтобы обсудить свои надежды и мечты на будущее с кем-нибудь, возможно, с девушкой-компаньоном. Причина в том, что вам поможет чей-то отзыв. Вы можете найти способы расширить свои цели или изменить их? Кто знает?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня у вас высокий уровень визуализации, а это значит, что люди замечают вас больше, чем обычно. Фактически, некоторые люди обсуждают личные детали вашей личной жизни. (Мол, что с этим?) Это может относиться к финансовым вопросам. Это также может быть связано с тем, что вы недавно сказали, потому что с Меркурием в вашем знаке вы знакомы!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы хотите заняться чем-то другим. Вы хотите немного встряхнуться, потому что жаждете приключений. В идеале это хороший день для путешествий. Если вы не можете путешествовать, поговорите с людьми из разных слоев общества и узнайте что-то новое.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Не игнорируйте финансовые вопросы, связанные с наследством, налогами, общим имуществом и страхованием, потому что эти вопросы выделены для вашего знака сегодня. Уберите незакрепленные детали. Проверить банковские счета. Ничего не предполагайте и знайте, что происходит. Когда дело доходит до денег, информация — это сила.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Луна находится напротив вашего знака, что бывает два дня каждый месяц. Когда это происходит, вы должны быть мягким, имея дело с другими и это не имеет большого значения. Это просто требует терпения и небольшого дружеского сотрудничества.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы по-прежнему прекрасно выглядите в глазах других, потому что Солнце находится наверху вашей диаграммы, делая вас привлекательным объектом внимания. Между тем, сегодня Луна призывает вас лучше организовываться на работе и дома. Вы также можете найти способы улучшить свое здоровье.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это отличный день, чтобы поиграть и пообщаться! Принимайте все приглашения на общественные мероприятия, обеды, ужины и развлечения с другими людьми. Наслаждайтесь спортивными мероприятиями и играми с детьми. Распусти волосы и наслаждайся!

Если ваш день рождения сегодня

Телеведущий Виктор Гусев (1955), актер Артур Смольянинов (1983) и скрипачка Ванесса Мэй (1978) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы практичны, рассудительны и умны. Вы также хорошо осведомлены и современно думаете. Люди знают, что на вас можно положиться. В этом году вы будете сильно сосредоточены на служении другим и семье. Кроме того, вы также будете служить себе в некотором качестве, возможно, даже сделаете макияж для себя в этом году. Вы хотите внести изменения в лучшую сторону!