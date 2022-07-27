Ежедневный гороскоп: среда 27 июля 2022

Оповещение о Луне

27, 28 лунный день. Убывающая Луна.

Нет никаких ограничений на покупки или важные решения сегодня до 20:45. После этого Луна переходит из Рака во Льва.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте терпеливы сегодня с членами семьи, особенно с родственницами женского пола (включая маму), потому что вся эта неделя будет сложной для отношений с окружающими. Люди быстро спорят! Ситуации нестабильны! Будьте умным. Будьте добры к семье и родственникам.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Важно знать, что огненный Марс находится в вашем знаке в течение следующих четырех недель. (Это происходит только раз в два года, и когда это происходит, это делает вас агрессивным, энергичным и активным!) Между тем, сегодня могут возникнуть эмоциональные споры с другими. Будьте добры к маленьким людям.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Споры с другими могут возникнуть сегодня или возможно, это споры о чем-то, чем вы владеете или о чем-то, что связано с вашим заработком? Поскольку у вас есть соблазн потратить деньги на красивые вещи для себя и близких, кто-то может возразить против недавней покупки? Сохраняйте спокойствие и сохраняйте чеки.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня Луна находится в вашем знаке в оппозиции к Плутону, что является убедительным признаком того, что у вас будет борьба за власть с другими. Эта борьба за власть может быть манипулятивной и вызывать чувство вины. Или они могут быть просто крошечной борьбой за превосходство.

Лев (23 июля — 22 августа)

Теперь у вас есть сила, потому что и Солнце, и Меркурий находятся в вашем знаке. Это делает вас уверенным и красноречивым, готовым высказать свое мнение любому. Тем не менее, сегодня что-то, происходящее за кулисами, может вас оттолкнуть. Просто позвольте этому пройти. (Пейте много воды.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вероятна борьба за власть с другом или членом группы, особенно с женщиной. Возможно, речь идет о целях или идеологии, направлении или полномочиях клуба или группы, особенно некоммерческой ассоциации. (Иногда вам нужно идти вместе, чтобы ладить.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня может иметь место борьба за власть с начальством, родителями или полицией. К счастью, ваша управительница Венера находится высоко в вашей карте и это повысит вашу способность быть дипломатичным и обаятельным. Очарование может разрядить сложную ситуацию! (Никогда не недооценивайте силу вежливости.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня действуют могущественные силы, поэтому у вас может быть интенсивная встреча с кем-то, особенно о проблемах в средствах массовой информации или о чем-то, что связано с политикой, религией или национальностью. Что бы ни случилось, это раскроет внутреннюю работу вас обоих.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Уточните факты, прежде чем идти на риск или спорить по вопросам, связанным с общим имуществом, наследством и страховыми спорами, потому что сегодня может иметь место такая борьба за власть. Сделайте домашнее задание, чтобы быть готовым защищать себя фактами.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы можете столкнуться с чувством вины, ревности или чрезмерной одержимости, когда имеете дело с другом, партнером или супругом. Все эти неприятные вещи. В основном, это вероятно о власти и контроле. Постарайтесь быть объективным. В таких встречах нет победителей.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Горячие дебаты о проблемах на работе могут иметь место сегодня. Они могут быть о проведении реформ или улучшении способов ведения дел, в то время как другие сопротивляются, потому что им нравится, как все делалось всегда. Или вы можете не согласиться с кем-то по поводу здоровья. «Сохраняйте спокойствие и продолжайте».

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ссоры или трудности в общении с детьми — это то, с чем вы можете столкнуться сегодня. Или возможно, борьба за власть в социальной ситуации — как что-то делается, когда вы уходите, куда вы идете, кто платит по счету и тому подобное. Справляйтесь, как можете и будьте добры.

Если ваш день рождения сегодня

Датский актер Николай Костер-Вальдау (1970) и российская телеведущая, художник-модельер Таша Строгая (1974) разделяют сегодня ваш день рождения. Вы дружелюбны, оптимистичны и теплы в общении с другими. Вы также наблюдательны и бдительны. Людям нравится ваша веселая игривость. В этом году вы усердно работаете, чтобы построить важные основы в своей жизни. Это могут быть физические структуры или внутренние структуры, которые укрепляют вас. Будьте открыты для деловых контактов и новых проектов.