Ежедневный гороскоп. Среда, 27 апреля 2022

Оповещение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 9:00 до 12:30. После этого Луна переходит из Рыб в Овен.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы поставите свои интересы и нужды на второе место перед нуждами кого-то другого, потому что искренне заботитесь об их благополучии. Ты не мученик. Наверное, это правильный поступок. (Настоящая щедрость дает то, что необходимо.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы можете идеализировать друга. Конечно, вы будете чувствовать себя защищенным и близким к кому-то. Вы также можете присоединиться к группе, особенно благотворительной группе, уполномоченной помогать нуждающимся. Это потому, что ваш идеализм пробудился сегодня.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Поскольку легко восхищаться кем-то, кто обладает властью, вы можете влюбиться в босса или кого-то «важного». Вы также можете использовать свое влияние на кого-то у власти (или свое собственное влияние), чтобы помочь третьей стороне. Это идеальный день для художественных, творческих решений. (Проверьте оповещение о Луне.)

Рак (21 июня — 22 июля)

Путешествие ради удовольствия понравится вам сегодня, потому что у вас есть острая потребность сбежать куда-нибудь в тишину и покой. Не только тишина и покой, вам нужен шанс восстановить и восполнить себя! Белые пески и бирюзовые воды были бы идеальными.

Лев (23 июля — 22 августа)

Держите свои карманы открытыми сегодня, потому что к вам придут подарки, вкусности и услуги от других. Между тем, вы можете использовать свои собственные ресурсы или ресурсы кого-то еще, чтобы принести пользу третьей стороне, особенно тому, кто в ней нуждается. Лично романтическая привязанность будет мечтательной и запоминающейся!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Отношения с близкими друзьями и партнерами сегодня будут теплыми и взаимно симпатизирующими. На самом деле друг может стать любовником. В любом случае, ваш подход к самым близким отношениям будет зрелым, теплым и щедрым. Возможно, вы увидите, как превратить ваши надежды в реальность.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Если вы можете сделать что-то, чтобы сделать свое рабочее место более привлекательным сегодня, вам понравится это делать. Помните, что больше, чем любой другой знак, на вас влияет ваше окружение — цвет, композиция, пространство, запах и освещение. Между тем отношения с коллегами сегодня теплые и обнадеживающие.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня романтика — это кино. В вашу жизнь может прийти новая любовь. Существующие романтические отношения будут пылать. Ваша любовь к кому-то приобретет духовный аспект, потому что вы будете желать для них самого лучшего. Отношения с детьми будут мягкосердечными. Искусство будет вдохновлять!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это прекрасный день, чтобы развлечься дома, особенно с семьей. Это также отличный день, чтобы изучить идеи ремонта или купить красивые вещи для вашего дома. (Если вы ходите по магазинам, проверьте оповещение о Луне выше.) Семейные обсуждения будут теплыми и взаимно сочувствующими.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы можете провести много времени в мечтах или погрузиться в мысли о фантазиях. У вас есть тонкое понимание красоты в вашем повседневном мире и желание сделать свое окружение как можно более прекрасным. Легко оценить, кто вы есть и что у вас есть.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Совершая покупки сегодня, у вас возникнет соблазн купить красивые вещи для себя и близких. Обязательно обратите внимание на ограничения оповещения о Луне — см. выше. Тем не менее, это также хороший день для бизнеса и коммерции, потому что вы будете склонны привлекать к себе благоприятные ситуации.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Венера выстроилась в линию с вашим управителем Нептуном — оба в вашем знаке. Это поможет вам визуализировать свои идеи и воплотить свои надежды и мечты в физическую реальность. Абстрактное к конкретному. Ваши отношения с окружающими будут теплыми и взаимно симпатизирующими.

Если твой день рождения сегодня

Певец Стас Михайлов (1969) и актриса Салли Хокинс (1976) отмечают свой день рождения сегодня. Вы уравновешены, спокойны и собраны. Иногда вы являетесь загадкой для других. Людям нравится ваш обаятельный, дружелюбный характер. Они уважают вас. Это захватывающий год для вас, потому что это начало нового девятилетнего цикла. Будьте готовы исследовать. Быть смелым. Открой любую дверь!