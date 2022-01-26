Ежедневный гороскоп: среда 26 января 2022

Оповещение о Луне

23, 24 лунный день. Убывающая Луна

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня после 21:15. Луна в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это продуктивный день, особенно если вы хотите позаботиться о бюрократических деталях, связанных со страхованием, общим имуществом, наследством, налогами и долгами. Засучите рукава и копайте! У вас есть мотивация. Кроме того, кто-то, обладающий властью и влиянием, прикрывает вашу спину.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Поскольку Луна сегодня находится прямо напротив вашего знака, это означает, что вы должны быть более сговорчивым, имея дело с другими. Это не важно. Через две недели, когда Луна будет в вашем знаке, кому-то придется идти к вам!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Этот день может стать для вас продуктивным. Вы мотивированы, чтобы организоваться и получить свое. Это хороший день для обзора предыдущей работы, особенно в областях, связанных с богатством и ресурсами других, включая налоги и долги. Пересмотрите дела и завершите их.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это игровой день для вас, поэтому вы предпочитаете отдыхать и наслаждаться компанией других, а не работать. Будьте терпеливы с партнерами и близкими друзьями, потому что их легко разозлить. И, конечно же, старые друзья снова в деле.

Лев (23 июля — 22 августа)

Разговор с родственницей может иметь большое значение сегодня. Хотя вы хотите вести себя сдержанно, потому что хотите спрятаться дома. Тем не менее, кто-то может выманить вас. (И вы на самом деле мотивированы, чтобы что-то сделать.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы хотите быть организованным, но вы также хотите играть. Что бы ни происходило в разговоре с другими, вы хотите, чтобы они рассказали вам правду. Вы же не хотите, чтобы вас отвлекала поверхностная болтовня. Не сегодня.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня действуют два разных влияния. С одной стороны, вы чувствуете себя беззаботным, веселым и озорным. Это также может быть связано со старым пламенем. (О боже.) С другой стороны, у вас разные пальцы. Часть вас хочет серьезно относиться к финансовым вопросам и ценностям.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Поскольку Луна сегодня находится в вашем знаке, вы испытываете повышенные эмоции. Разговоры с другими будут важны, к счастью, они будут приятными. (Нельзя игнорировать, что родственники и семья, которых вы давно не видели, вернутся в ваш мир.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы счастливы вести себя сдержанно, потому что давайте смотреть правде в глаза, это было занятое, быстротечное время. К тому же, вы имели дело с задержками, глупыми ляпами и транспортными проблемами. Неудивительно, что вы будете рады отдохнуть от безумной суеты вокруг вас.

Козерог (22 декабря — 19 января)

С горсткой планет в вашем знаке вы в восторге! У вас на уме финансовые вопросы, однако сегодня разговор с подругой или членом группы может быть важен. Этот человек может повлиять на ваши будущие цели.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы продолжаете сиять с Солнцем в вашем знаке. А сегодня Луна находится в верхней части вашей карты, что привлекает к вам внимание. Похоже, люди знают подробности вашей личной жизни. Помните об этом на случай, если вам придется заняться устранением последствий. Тем не менее, когда Солнце находится в вашем знаке, вы можете командовать. Люди подчиняются вам.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В последнее время вы с удовольствием работаете в одиночку или за кулисами. Это потому, что Солнце «ждет», прежде, чем оно войдет в ваш знак, когда наступит ваш день рождения. Тем не менее, сегодня идея путешествовать и делать что-то другое привлекает. Вы хотите немного приключений и стимуляции!

Если ваш день рождения сегодня

Теледущий Леонид Парфёнов (1960), актриса Наталья Вавилова (1959) и хоккеист Уэйн Гретцки (1961) сегодня отмечают свой день рождения. Вы энергичны, смелы и отважны. Вы также сердечны и щедры к близким. В частности, вы формируете очень прочные связи с теми, кто вам близок. Этот год будет более беззаботным и общительным. Вы будете полезны другим. Вы также можете сделать личный макияж в этом году.