Ежедневный гороскоп. Среда 26 мая 2021

15, 16 лунный день. Полная Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте осторожны, потому что Полнолуние сегодня может вызвать для вашего знака опасную ситуацию. Поэтому будьте мудры и обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете. Держать глаза открытыми! Проблема с Полнолунием в том, что эмоции людей нарастают и вспыхивают.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Избегайте споров с другими по поводу наследства, банковских вопросов, вопросов страхования или чего-либо, связанного с общей собственностью, потому что что-то подобное может произойти сегодня. (Это классика для любого полнолуния.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня происходит единственное Полнолуние, которое в течение всего года находится прямо напротив вашего знака. Это обязательно создаст некоторую напряженность между вами и теми, кто вам близок, особенно партнерами, супругами и дорогими друзьями. Терпение будет вашим союзником.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодняшнее Полнолуние может вызвать разногласия между вами и другими людьми, особенно из-за вашей работы или людей, с которыми вы можете столкнуться по поводу вашего здоровья или домашнего животного. Помните: терпение — это противоядие от гнева. (И, конечно же, вы чувствуете это Полнолуние, потому что Луна — ваш правитель.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня родители должны быть терпеливыми со своими детьми. Точно так же романтические партнеры должны проявлять терпение друг к другу из-за энергии сегодняшнего Полнолуния. В какой-то ситуации может возникнуть критическая ситуация, которая заставит вас думать, что вы должны выбирать.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы чувствуете себя зажатым между требованиями дома и семьи и требованиями вашей карьеры или вашей общественной репутации. Из-за этого конкретного Полнолуния вы не можете игнорировать свою репутацию, особенно потому, что вещи из прошлого вернулись на сцену.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Будьте внимательны и обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете, потому что этот день для вас предрасположен к несчастным случаям. В первую очередь несчастные случаи вызваны отвлечением внимания. Будьте внимательны — все будет в порядке. Имейте в виду, что эти несчастные случаи могут быть физическими или словесными.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Какие-то деньги или финансовые проблемы могут достичь пика сегодня из-за энергии сегодняшнего Полнолуния. Полнолуние склонно настраивать людей или проблемы друг против друга. Вот почему вероятны споры о доходах, владении или совместной ответственности. Четко выражайте свои ожидания.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня в вашем знаке единственное Полнолуние за весь год. Скорее всего, это создаст некоторую напряженность между вами, партнерами и близкими друзьями. Однако, если вы знаете об этом, вы можете помнить о своем ответе и не быть слишком эмоциональным. Оставайтесь спокойным.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Избегайте ссор с коллегами по работе или чего-то, что связано с домашними животными или вашим здоровьем, потому что это может произойти из-за сегодняшней энергии Полнолуния. Это то, с чем вы не справитесь. Проявляйте изящество под давлением, потому что вы так хорошо это делаете.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Эмоции могут накаляться сегодня по поводу чего угодно, начиная от спортивных мероприятий, мероприятий с детьми, общественных мероприятий или романтических тет-а-тет. Это из-за сегодняшнего Полнолуния. Ваше решение — продолжать улыбаться и не терять самообладания.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы должны посвятить свое внимание дому, семье и, возможно, родителям, несмотря на требования вашей карьеры, работы или вашей общественной репутации. Вы не можете быть всем для всех. Зрелость — это способность принять свои ограничения и действовать в соответствии с ними в меру своих возможностей.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Анжелика Варум (1969), актриса Хелена Бонем Картер (1966) и музыкант Ленни Кравиц (1964) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы харизматичный коммуникатор, который всегда на связи со своей аудиторией. Вы достойны, умны и обладаете вечно юношеским остроумием. Вы также добросердечны, легкомысленны, но в то же время практичны и трудолюбивы. Обойдите туалеты, шкафы, гаражи и складские помещения, чтобы избавиться от того, что вам больше не нужно, потому что это ваш год сокращения. Избавьтесь от лишнего багажа!