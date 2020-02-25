Ежедневный гороскоп. Среда 26 февраля 2020

3, 4 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Овен ♈

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Овне.

Овен (21 марта-19 апреля)

Полегче, потому что вы почти ищете бой сегодня. Вы энергичны и психически бдительны, тем не менее, вы будете нетерпеливы, если вы недовольны другими. И без сомнения, они услышат об этом. О, да! Не делайте ничего, о чем вы потом пожалеете.

Телец (20 апреля — 20 мая)

У вас не будет проблем с тем, чтобы убедить других выслушать вас сегодня, потому что они это сделают. Это потому, что вы очень эффективно общаетесь с друзьями, особенно с группами, клубами, профессиональными организациями – даже с конвенциями и конференциями. Не выходите из дома без телефона.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы будете говорить с родителями, боссами и VIP-персонами, потому что у вас есть энергия и у вас сильное мнение обо всем. Это означает, что вас услышат! Тем не менее, вы можете говорить с кем-то, кто такой же, как вы. Помните, что дискуссии – это улица с двусторонним движением.

Рак (21 июня-22 июля)

Люди сегодня самоуверенны, особенно когда речь идет о политике, религии и расовых вопросах, которые являются чувствительными темами, особенно в эти политически корректные времена. Поэтому знайте, что вы говорите, потому что какой смысл обижать кого-либо? Это не приносит вам никакой пользы.

Лев (23 июля — 22 августа)

Когда дело доходит до руления и решения вопросов, связанных с общей собственностью, наследством или богатством и ресурсами кого-то другого (возможно, вы хотите что-то одолжить?) – вы будете сегодня чутки на деньги, поэтому вы ничего не пропустите!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Беседы с партнерами и близкими друзьями определенно происходят сегодня. Все настроены, полны энтузиазма и самоуверенности. Ух ты! Не позволяйте никому уговаривать вас на то, о чем вы не хотите разговаривать. Слушайте внимательно и не торопитесь.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы будете демоном скорости на работе сегодня. Это может быть потому, что вы работаете в две руки и будете супер продуктивными. Это также может быть потому, что вы много говорите, убеждая всех остальных, почему вы правы и как они должны что-то делать.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы дико креативны сегодня! Вы пропитаны идеями, которые свежи и оригинальны. (Подождите, пока не закончится ретроградный Меркурий, чтобы начать что-то новое.) Это сильный день для тех из вас, кто занимается спортом или развлекается. Обсуждения с детьми будут живыми!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Если вы занимаетесь своими проектами дома или делаете ремонт, вы будете удивительно продуктивны сегодня. Вы будете вихрем! Между тем, обсуждения с членами семьи также будут быстрыми и яростными, но надеюсь, мирными. Вам есть что сказать!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это быстро меняющийся день, полный поручений, коротких поездок, встреч, обсуждений со всеми, с кем вы будете бороться с максимальной скоростью с утра до ночи. Естественно, вы многого достигнете. Не забудьте ничего.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы полны идей по зарабатыванию денег сегодня и хотите поделиться ими с другими. Кроме того, некоторые из вас решили делать покупки. Это быстро меняющийся день, но вам это нравится! Наслаждайтесь общением со всеми. Будьте готовы защищать свои идеи, будь то покупки, финансовые переговоры или большие расходы.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это очень напряженный день для вас, потому что вы умственно работаете над любым проектом. Возможно, вам придется убедить других согласиться с вами. Если это так, успокойтесь, потому что часть вас почти портит бой. Тем не менее, вы верите в то, что делаете – это точно.

Если ваш день рождения сегодня

Артист балета, балетмейстер Гедимидас Таранда сегодня разделяет ваш день рождения. Вы сострадательны. У вас также есть сильные идеи о социальной справедливости. Вы креативны, чувствительны и идеалистичны. Это год перемен, новых возможностей! Вы можете ожидать приключений и стимулирующих ситуаций. Воспользуйтесь каждым шансом путешествовать и расширять свой мир, изучая новые вещи. Примите перемены! Пусть ваша личная свобода будет вашей целью в этом году.