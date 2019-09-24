Ежедневный гороскоп. Среда 25 сентября 2019

25, 26 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Лев ♌

Лунная тревога

После 2:30 утра «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна внутри. Лев.

Овен (21 марта-19 апреля)

В вашем социальном календаре будет несколько сюрпризов сегодня. Вы можете получить неожиданное приглашение куда-нибудь. Вы также можете встретить нового друга или партнера, или близкий друг может предложить что-то, чего вы не ожидали. Примите к сведению родители: будьте бдительны, потому что этот день подвержен несчастным случаям для ваших детей.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Что-то неожиданное может произойти сегодня дома. Мелкая бытовая техника может сломаться или могут произойти небольшие поломки. Между тем, связанные с работой поездки будут приятными и оптимистичными. Хороший день для общения с зарубежными странами и культурами.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Будьте осторожны, потому что это подверженный несчастным случаям день, а это значит, что вы должны обращать внимание на все, что вы говорите и делаете. Подумайте, прежде чем говорить или действовать. Между тем, это веселый, игривый день, который обещает веселые прогулки со спортом, детьми и общественными мероприятиями.

Рак (21 июня-22 июля)

Следите за своими деньгами и своими физическими активами сегодня, потому что что-то неожиданное может повлиять на них. Например, вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. То, что у вас есть, может быть повреждено, потеряно или украдено. Между тем, у вас есть большие идеи об обустройстве дома или семейных тусовках.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Луна в вашем знаке расходится с диким Ураном, что делает вас одержимым чем-то необычным или нетрадиционным. (Может быть, вы не можете выбросить из головы песню «Мы – чемпионы»?) Сегодня вы чувствуете себя независимым и беспокойным! Остерегайтесь несчастных случаев, особенно потому, что вы сегодня полны энтузиазма.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это отличный день для заработка. Это хорошо для бизнеса и коммерции плюс – катание на велосипеде и общение. Тем не менее, в игре также есть подстановочный знак. Это означает, что если вы подозреваете, что что-то может пойти не так — это может произойти. Слушайте свое здравое суждение.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Друг может удивить вас сегодня или вы встретите кого-то, кто настоящий персонаж – кто-то необычный или неортодоксальный. Однако сегодня, по большей части, вы полны энтузиазма, оптимистичны и стремитесь исследовать свой мир, потому что Меркурий в вашем знаке танцует с удачливыми мешками с деньгами Юпитером. Ура!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваши отношения с боссами, родителями, VIP-персонами и полицией сегодня сложны. И, конечно, неожиданны! В частном порядке вы испытываете оптимизм по поводу чего-то, особенно планов, которые вы готовите на заднем плане.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Планы поездок будут прерваны, задержаны или изменены сегодня. Возможно, у вас есть неожиданный шанс путешествовать? Это прекрасный день для общения с друзьями и членами групп, потому что все с энтузиазмом, оптимистичны и готовы поделиться.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Дважды проверьте детали, связанные с банковским делом, общим имуществом и наследством, потому что что-то неожиданное может повлиять на эти области. Между тем, это хороший день для общения с боссами, родителями и VIP-персонами, потому что вы будете впечатлять других своими дальновидными идеями.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Друг или партнер может вас удивить сегодня, предложив новую договоренность о ваших отношениях? Или они могут познакомить вас с кем-то необычным? Между тем, вы в восторге от будущих планов поездок или шансов на учебу или публикацию. На самом деле все, что связано с медициной, законом и СМИ, выглядит многообещающе!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ваша работа рухнет сегодня по какой-то причине. Будьте открыты для дискуссий с другими, особенно если они могут повлиять на ваше благосостояние, потому что эти обсуждения могут помочь вам. Это включает в себя взаимодействие с банками. Это также хороший день для обсуждения наследства и общего имущества.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина разделяет ваш день рождения сегодня. Вы дружелюбны, щедры и спокойны. Вы также лояльны, оптимистичны и иногда беспокойны. Это год преподавания и обучения. Вы можете узнать что-то глубокое, что направляет вас в новом направлении, которое имеет решающее значение для вашего успеха в следующем году. Изучите медитацию, йогу или любую дисциплину, которая поможет вам лучше понять, кто вы есть.