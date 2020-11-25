Ежедневный гороскоп. Среда 25 ноября 2020

10, 11 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Овен ♈

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня легко слететь с катушек, потому что Луна в вашем знаке выровнена с вашим управителем Марсом. Это взрывоопасно! Зная это заранее, будьте внимательны и не забывайте проявлять терпение в рискованных ситуациях, потому что терпение — это противоядие от гнева.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это непростой день! Вы можете неосознанно злиться и не осознавать этого. Если это так, то малейшая провокация, ведущая к ситуации, с которой вы имеете дело, вызовет у вас преувеличенную реакцию. Вы не потеряете его полностью, потому что никогда не потеряете.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Будьте терпеливы, общаясь с друзьями сегодня или членами групп, потому что в чем смысл борьбы? Это нехорошо. Это создаст неловкие моменты в будущем. Если вы цените дружбу, вам придется подумать, как исправить положение. Не стоит! Сохраняйте мир.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это классический день, когда вы можете взорвать авторитетную фигуру — начальника, родителя, учителя или кого-либо постарше или опытнее. Не делайте этого. Цена завышена. Вы теряете больше, чем приобретаете. Фактически, вы получаете очень мало. (За исключением временного чувства удовлетворения.) Будьте спокойны.

Лев (23 июля — 22 августа)

Определенно держитесь подальше от деликатных тем, таких как политика, религия и национальные вопросы, потому что они быстро превратятся в споры и гневные разговоры. Люди неподвижны и твердо придерживаются своих взглядов. Нет таких глухих, как те, кто носит наушники.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Избегайте споров о совместной собственности, налогах, долге и совместной ответственности или о чем-либо, что вы должны кому-то другому или с кем вы что-то совместно владеете. У вас может быть даже романтический спор по поводу близости. Держитесь подальше от этих конфликтов, потому что они вас только расстроят.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Будьте терпеливы с партнерами и близкими друзьями сегодня, чтобы избежать споров, которые могут легко возникнуть. Люди обидчивы! Если вы с кем-то не согласны, ни вы, ни другой человек не сдастся без боя. (Сегодня люди хотят идти своим путем.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы можете столкнуться с трудностями с коллегами или людьми, которые связаны с вашим здоровьем или даже с домашним животным. Проявляйте терпение и вежливость, чтобы избегать споров, потому что они сделают всех несчастными. Оставайтесь спокойным.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Родители должны быть терпеливыми со своими детьми сегодня, чтобы избежать шипящих припадков и срывов. Каждый подвержен риску вылететь из-под контроля. Не делайте этого со своими детьми. Точно так же и романтические партнеры должны проявлять терпение друг к другу. Ой вей.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня могут возникнуть семейные ссоры, особенно если замешан родитель или старший член семьи. Будет какое-то противостояние, потому что кто-то хочет поступать по-своему. Это так просто. Поставьте чайник и заварите чай.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Во всех ваших повседневных разговорах с соседями, братьями, сестрами и родственниками вы можете чувствовать раздражение и изо всех сил стараться держать бразды правления в своих руках, чтобы не ссориться с кем-то. Это потому, что Луна выровнена с Марсом. Это означает, что все жуют по кусочку.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня возможны споры о деньгах и имуществе. Однако они могут быть просто неприятным опытом. Почему бы не дождаться следующего дня, когда вопросы можно будет обсуждать логично и разумно? Будьте умным.

Если ваш день рождения сегодня

Писатель Андрей Кивинов (1961), журналист Артур Гаспарян (1962) и актриса Нона Мордюкова (1925 — 2008) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы очаровательны, щедры и у вас доброе сердце. Все вас любят. Вы любите повеселиться и приветствуете успех. Теперь вы начнете видеть пользу от своей тяжелой работы. Сосредоточьтесь на создании прочного фундамента сейчас и на будущее. Работайте с целью. Важное значение будут иметь физические упражнения, поэтому вы будете получать удовольствие от физических нагрузок и спорта.