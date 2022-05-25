Ежедневный гороскоп. Среда, 25 мая 2022 г.

Оповещение о Луне

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы можете возродить некоторые идеи о зарабатывании денег, которые у вас были раньше. Теперь они больше нравятся вам; или вы видите, что они на самом деле выполнимы. Поскольку вы находитесь в находчивом настроении, вы также можете увидеть новые способы использования того, что у вас уже есть. Умная!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы можете быть одержимы чем-то сегодня. Это может быть раскрытие секрета о ком-то другом или о том, что происходит за кулисами? Возможно, вы захотите глубже погрузиться в свой внутренний мир, чтобы определить, что на самом деле мотивирует вас. Ах да, «Познай себя». (Хотя бы имя и адрес.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Поскольку ваша способность исследовать что-либо сегодня невероятна, вам понравится упорство в том, что вы делаете, особенно если вы можете узнать что-то новое. Вы не оставите камня на камне. Эта решимость окупится, дав результаты и, возможно, даже секреты. («Львы, тигры и медведи, о боже!»)

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы можете встретить кого-то влиятельного, возможно, друга или члена группы, к которой вы принадлежите. Или, возможно, вы тот, кто одержим определенной идеей. Ну может стоит пересмотреть? Будьте непредвзяты, чтобы не упустить возможности переоценить что-то стоящее.

Лев (23 июля — 22 августа)

Разговор с родителем или начальником (особенно с кем-то из вашего прошлого) сегодня будет напряженным, потому что обе стороны хотят высказать свое мнение. Поскольку Меркурий ретрограден, это отличное время, чтобы завершить старые дела и увидеть достоинства чего-то, что могло быть упущено из виду в прошлом.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Держитесь подальше от спорных тем, таких как раса, религия и политика, потому что сегодня люди настойчивы и даже непостоянны в своих взглядах! Скорее всего, они вас не услышат, потому что нет людей настолько глухих, как те, кто носит наушники. Действуйте осторожно.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы можете докопаться до чего-то, что касается общей собственности, наследства и возможных секретов из прошлого. Вы можете узнать правду о том, сколько кто-то владеет или зарабатывает. Это отличный день, чтобы закончить дела, связанные с налогами и долгами.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

У близкого друга или партнера сегодня будут сильные взгляды. Между тем, ты и сам сегодня не совсем увядший тихоня. Ожидайте оживленных дискуссий, в которых каждая сторона убеждена в своей правоте. (Эй, помните, что всегда можно узнать что-то новое.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы многого добьетесь на работе или на работе сегодня, потому что вы сосредоточены, настойчивы и настойчивы. Вы добьетесь наибольшего успеха, если займетесь старыми делами или чем-то незавершенным, потому что вам поможет энергия ретроградного Меркурия.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вероятны романтические столкновения со старыми возлюбленными или бывшими любовниками, потому что люди самоуверенны и укоренились в своих взглядах. Это же влияние может проявляться в спортивных встречах, а также во всем, что связано с вашими детьми или их деятельностью. Держите его легким.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Семейные дискуссии сегодня будут напряженными, потому что у каждого есть свои представления о чем-то, и они будут придерживаться своих взглядов. Тем не менее, эту же интенсивную энергию можно направить на выполнение домашних дел, особенно на ремонт дома. Попробуй это.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы можете встретить кого-то, кто оказывает большое влияние на ваш разум. Они могут научить вас чему-то, потому что сегодня вы наверняка можете узнать что-то новое, особенно о прошлом. Вы можете получить известие от соседа или брата или сестры, которых давно не видели. («Наташа!» «Борис!»)

Если твой день рождения сегодня

Актер Киллиан Мерфи (1976) и актриса, певица Кристина Орбакайте (1971) отмечают свой день рождения сегодня. Ты очень крутая, потому что не позволяешь многому себя беспокоить. Вы расслаблены в социальных ситуациях, потому что вы разговорчивы и остроумны. Лично вы удивительно серьезны. Этот год для вас последний год девятилетнего цикла, а значит, пора подводить итоги. Отпустите то, что вам не нужно.