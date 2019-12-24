Ежедневный гороскоп. Среда 25 декабря 2019

28, 29 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Стрельце.

Овен (21 марта-19 апреля)

Вы – естественный лидер и сегодня вы можете сделать что-то инновационное, неожиданное и оригинальное. Или, может быть, вас удивят родитель, начальник или кто-то из авторитетных чиновников? Тем не менее, вы можете увидеть новые способы сделать что-то, что делает вас богаче.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Неожиданные планы поездок могут упасть у вас на коленях сегодня. Однако запланированные планы поездок могут быть изменены, отменены или отложены. Если вы путешествуете куда-либо, дважды проверьте свои данные и будьте внимательны, чтобы избежать каких-либо ловушек или несчастных случаев. Будьте начеку!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Подружитесь со своим банковским счетом сегодня, потому что что-то неожиданное может повлиять на то, что связано с общей собственностью, банковским делом и чем-то, чем вы делитесь или владеете совместно с кем-то еще. И наоборот, неожиданный подарок может прийти к вам. Ура!

Рак (21 июня-22 июля)

Близкий друг или партнер может сегодня бросить вам вызов, потому что от кого-то из ваших близких придет что-то неожиданное. Они могут вас удивить или предложить что-то необычное. (Вы часто опасаетесь неожиданностей.) Готовьтесь.

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваш рабочий день будет прерван сегодня. Вы также можете услышать удивительные новости о вашем здоровье. (Кстати, обратите внимание на все, что вы говорите и делаете для защиты своего здоровья.) Скорее всего, на работе будут происходить необычные события.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это классический день любви с первого взгляда. Тем не менее, это также идеальный день для неожиданных приглашений и неожиданных общественных мероприятий. Скажите да и присоединитесь к толпе. Родители должны знать, что это может быть несчастный день для ваших детей, поэтому будьте бдительны

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваша домашняя рутина будет прервана сегодня, но она будет удивительной и увлекательной. Компания может зайти. Может произойти что-то необычное. У людей будет праздничное настроение и будет атмосфера ожидания, способствующая веселью и хорошим временам! Вы счастливы!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодняшний день полон захватывающих возможностей, потому что могут произойти всевозможные спонтанные вещи. Ожидайте взять короткую поездку. Ожидайте встретить новые лица и увидеть новые места. На самом деле, вы полны новых, умных идей! Это веселый, стимулирующий день и вы готовы к этому! Дважды проверьте свои планы и то, что вы принимаете.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Следите за своими деньгами и вашим имуществом сегодня, потому что что-то неожиданное может повлиять на них. Другими словами, вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги или что-то, что у вас есть, может быть повреждено или украдено. Тем не менее, вы также можете купить что-то необычное! Может быть что угодно.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это захватывающий, веселый день! Ваша обычная рутина не будет на месте – это точно. Новые виды деятельности и новые открытия будут стимулировать возможности. У вас будет повышенное восприятие окружающего мира и того, как вы подходите ко всему. Это может быть захватывающим наблюдением.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это беспокойный, волнующий день, который полон возможностей! Вы можете узнать больше о ком-то еще, и вы также можете узнать больше о себе, общаясь с кем-то еще. Странно, но это правда. Все, что вы узнаете, расширит ваше понимание чего-либо. Вы готовы к приключениям!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Друзья удивят вас сегодня. В свою очередь, вы готовы встретить интересных людей. Что бы вы ни делали сегодня, это будет захватывающе и по-другому, потому что вы узнаете что-то новое. Кто-то, кого вы знаете, может застать вас врасплох, делая или говоря то, чего вы не ожидаете.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Игорь Лифанов сегодня делит ваш день рождения. У вас оригинальный ум и большая самооценка. Вы верный, заботливый человек, который глубоко мыслит. Ура! Веселый год! Ожидайте быть популярным и наслаждайтесь теплыми дружескими отношениями. В этом году вы будете более благодарны за свою жизнь и будете ежедневно ценить счастье и красоту вокруг вас. Это может быть время для важного выбора. Выбирайте с умом.