Ежедневный гороскоп: среда 24 ноября 2021

20, 21 лунный день. Убывающая Луна

Предупреждение о Луне

Подождите до 11:15 сегодня, чтобы делать покупки, принимать важные решения сегодня. После этого Луна переходит из Рака во Льва.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это оптимистичный, позитивный день. Вы — огненный знак, а сегодня Солнце, Луна и Меркурий — все в Огненных знаках. Следуйте своему стремлению к приключениям! Наслаждайтесь общением с другими людьми, романтическими экскурсиями и развлечениями с детьми.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это отличный день для финансовых дискуссий, особенно с членами семьи. Вы можете обсудить, как заручиться или усилить поддержку члена семьи или вашего дома. Это может касаться общей собственности или того, как заботиться друг о друге.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это отличный день, чтобы пообщаться с партнерами и близкими друзьями, а также с представителями широкой общественности, потому что вы любопытны, оптимистичны и хотите поговорить с другими. Точно так же вы привлечете людей, которые хотят с вами поговорить. Это день разговоров!

Рак (21 июня — 22 июля)

Это продуктивный день с практической точки зрения. Что бы вы ни делали, это может в конечном итоге привести к увеличению вашего дохода или способу увеличения ваших активов. Вы будете очень практичны в своем подходе к работе, что может привести к положительным результатам.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это прекрасный, веселый день! Планируйте общение с другими. Принимайте приглашения на вечеринку и болтайте. Спортивные мероприятия, искусство, мир развлечений и развлечения с детьми порадуют вас. Это отличное свидание, потому что романтика будет бурлить!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Даже если сегодня вы можете выбрать сдержанность и работать в одиночку или за кулисами, тем не менее, это хороший день. В то время как другие могут быть более активными в общении вы будете так же счастливы спокойно наслаждаться своим миром.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это бодрый и энергичный день! Вы находитесь в своей стихии, потому что не только хотите поговорить с другими, вы будете интересны и занимательны! Вы можете поговорить с подругой, сотрудником организации или клуба. Люди хотят послушать вас сегодня!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня люди замечают вас. Это может быть вам выгодно, особенно в дискуссиях о деньгах, доходах или о том, как продвигать идеи зарабатывания денег. Теперь у вас есть возможность очаровывать людей, потому что Венера находится в вашем Доме Связи. Используйте это!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Какой чудесный день! И Солнце и Меркурий в вашем знаке танцуют с Луной. Добивайтесь того, чего хотите. Побалуйте себя стремлением к новизне, возбуждению и приключениям. Составьте планы путешествий и поговорите с людьми разного происхождения, потому что они вас заинтересуют.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Этот день для вас будет более мягким и спокойным. Возможно, вас заинтересуют финансовые вопросы или небольшое исследование. Хотя вы будете наслаждаться тишиной и покоем; тем не менее, с Венерой в вашем знаке вы будете очаровательны и дипломатичны со всеми.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Наслаждайтесь обсуждениями с молодыми людьми сегодня, возможно, в группе, классе или в более крупной обстановке. (Вы также можете общаться с кем-то один на один.) Вы должны знать, что это отличный день, чтобы подумать о ваших долгосрочных целях на будущее. Почему бы не поделиться своими идеями с кем-нибудь?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Люди восхищаются вами сегодня, поэтому сейчас идеальное время, чтобы сделать презентацию или сделать все возможное, чтобы продвинуть свою повестку дня. Довольно странно, потому что вы произведете впечатление на других, даже если не будете делать ничего особенного.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Андрей Смоляков (1958), телеведущий Александр Масляков (1941) и актриса Светлана Светикова (1983) делится сегодня вашим днем ​​рождения. Вы дружелюбны, покладисты и всегда сдержанны. Вы интересный собеседник, потому что ваш ум активен и внимателен. Вы уверены в себе и будете придерживаться своего мнения. Это год строительства для вас. В своем подходе к жизни вы можете создавать внешние или внутренние структуры. В этом году для вас будут важны физические упражнения.