Ежедневный гороскоп. Среда 24 марта 2021

11, 12 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Лев ♌

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна находится во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

С одной стороны, это благоприятный день для вас, потому что Луна находится в вашем другом Огненном знаке. Это благотворное влияние на вас, особенно в эмоциональном плане. Однако вы можете столкнуться с трудностями в общении со старшим другом или с неожиданностями по поводу денег и имущества. Будьте начеку!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня утром разговор с родителем или родственником или возможно, с начальником может быть непростым. Это могло быть потому, что что-то неожиданное влияет на ваш домашний распорядок. (Небольшая бытовая техника может сломаться или может произойти что-то необычное.) Сохраняйте спокойствие.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Будьте осторожны, потому что это день, в котором легко попасть в аварию. У вас также могут возникнуть разногласия с кем-то, особенно если вы участвуете в дискуссиях о национальности, политике или религии. В основном отношения с друзьями и группами сейчас положительные. Придерживайтесь того, что работает.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня утром вас может беспокоить что-то, связанное с деньгами или вашим имуществом. Это может относиться к пошлинам и обязательствам в отношении совместной собственности, налогов и долгов. Друг также может удивить вас неожиданной информацией.

Лев (23 июля — 22 августа)

У вас может быть сильная реакция на ситуации, потому что Луна сегодня в вашем знаке. Возможно, вы столкнетесь с некоторым противодействием со стороны партнера или близких друзей, особенно кого-то постарше или авторитетного человека. Даже если вы чувствуете себя непослушным — помните: какова ваша долгосрочная цель?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Играйте сегодня в скромные игры. Не придавайте большого значения. Ожидайте несколько сюрпризов, особенно в отношении планов поездок или чего-либо, связанного с медициной, юриспруденцией и высшим образованием. Выделите себе дополнительное время, чтобы сориентироваться в неожиданном.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня у вас могут быть повышенные обязанности по отношению к детям. Социальные планы также могут предъявлять к вам требования. Между тем, в отношениях с другом или группой могут возникнуть некоторые проблемы, если финансирование чего-то внезапно прекратится. Это непростой день.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Отношения с родителями, начальством, VIP-персонами и полицией сегодня будут натянутыми. Вы можете чувствовать себя ограниченным правилами и постановлениями. Вас также может застать врасплох что-то неожиданное, связанное с друзьями, вашим партнером или супругой. Думайте прежде, чем сделать.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В этот день легко могут произойти несчастные случаи, поэтому обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете. Что-то в СМИ также может вас удивить. Продолжайте проявлять терпение к самым близким вам людям. Ищите возможность развлечься с социальными развлечениями, романтическими партнерами и детьми.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Что-то, связанное с совместной собственностью, наследством, налогами или долгами, похоже, сейчас на повестке дня. На вашем пути могут встретиться парочка ярких личностей. (Будьте бдительны!) Планы по развлечению или ремонту вашего дома могут быть отложены из-за финансовых проблем. Так было всегда.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Что бы ни случилось сегодня, вы должны соглашаться с желаниями других. Это может включать в себя обязанности и обязательства, которые были неожиданными. К счастью, с расположением Солнца и Венеры — вы можете поговорить о чем угодно.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Что-то, связанное с вашим здоровьем, вашим питомцем или вашей работой, сегодня кажется немного обременительным или ограничивающим. У вас нет выбора, кроме как принять ситуацию. Отчасти это может стать неожиданностью, потому что это неожиданно. Что-то неожиданное случится!

Если ваш день рождения сегодня

Певец Александр Буйнов (1950), певец Александр Серов (1951) и актриса Виктория Толстоганова (1972) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы идеалистичны и правдивы. У вас отличные инстинкты и вы умеете читать людей. Вы любящий и заботливый человек. В этом году вас ждут захватывающие перемены и возможности. Рассчитывайте на новые приключения! Если можете, исследуйте возможности путешествовать. Делайте все возможное, чтобы расширить свой мир через обучение. Добро пожаловать! Ваша личная свобода — ваша цель в этом году.