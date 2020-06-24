Ежедневный гороскоп. Среда 24 июня 2020

3, 4 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Лев ♌

Лунная тревога

Внимание! В течение всего этого дня избегайте покупок или принятия важных решений. Тем не менее, это отличный день для творческих идей. Луна во Льве.

Овен (21 марта-19 апреля)

Вы вычурный. Вы можете сделать что-нибудь своими руками. Поэтому для вас будет хорошей новостью знать, что сегодня артистический, творческий день! Это плохой день, чтобы делать покупки или тратить деньги на что-либо, кроме еды и газа. Но ваша творческая атмосфера горячая и сочная!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это прекрасный день для семейных дискуссий и развлечений дома. Вы могли бы также хотеть отдохнуть дома. Поскольку весь этот день является предупреждением о Луне, ограничьте расходы едой, газом и развлечениями.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы чувствуете себя странно сегодня, потому что в вашем доме связи происходит оповещение луны. Вы можете чувствовать себя нерешительным и не уверены, что делать в первую очередь. Не беспокойтесь. Каждый сегодня чувствует себя немного так. Отложите важные решения и ограничьте расходы едой и газом.

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Будьте осторожны сегодня, потому что вы сосредоточены на деньгах и покупках и это плохой день, чтобы тратить деньги, кроме еды и газа. Вы можете сделать свою домашнюю работу. Вы можете изучить идеи зарабатывания денег. Но подождите, пока Лунная тревога не закончится завтра, чтобы действовать.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Луна в вашем знаке и есть оповещение Луны! Вы определенно будете чувствовать себя пространственно и эмоционально по всей карте. Не волнуйтесь, потому что вы не теряете это. Вы чувствуете смущение, когда Лунная тревога в вашем знаке.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это непростой день, потому что сегодняшняя лунная тревога «прячется» в вашем графике. Это может быть то, почему вы чувствуете себя немного расплывчатым. Вы можете обнаружить, что вы гадаете сами или сомневаетесь. Это творческий, веселый день, но плохой день, чтобы делать покупки или принимать важные решения.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это прекрасный день, чтобы пообщаться! Вам понравится общаться с друзьями и членами групп, предпочтительно с женщинами. Возможно, вы захотите выплюнуть идеи о будущих планах и целях. Если так, не соглашайтесь ни на что. Разберитесь с этими идеями и подождите, пока Лунная тревога не закончится завтра, чтобы действовать.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы можете внезапно поставить под сомнение направление своей жизни и свои цели сегодня. Не беспокойтесь об этом. Оповещение о Луне происходит весь день и это происходит вверху вашего графика. Вот почему вы чувствуете себя космическим кадетом. Расслабьтесь. Но добровольно ни к чему не приступайте. Не ходите по магазинам.

Стрелец (22 ноября-21 декабря)

Чувство побега может быть сильным внутри вас сегодня. Вы вероятно хотите убраться. На самом деле, это был бы восхитительный день для путешествий! Однако ограничьте расходы едой, газом и развлекательными развлечениями. Изучите идеи.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Не поддавайтесь своему желанию принять важное решение в отношении наследства, вопросов страхования, общего имущества и всего, что у вас есть совместно с другими, потому что это плохой день для этого. Это плохой день для важных решений. Это плохой день, чтобы делать покупки. (За исключением еды и газа.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

У вас может быть интересная дискуссия с партнером или близким другом сегодня, потому что вы оба готовы остудить голову и обсудить все откровенно. Даже если это так, не соглашайтесь ни на что важное. Просто пройди через этот день.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня ваша лунная тревога снизит вашу эффективность на работе. Ожидайте нехватки, задержки и глупости. Определенно избегайте важных решений. Определенно ограничьте расходы на еду и газ. Будьте умным.

Если ваш день рождения сегодня

Певица и телеведущая Елена Перова разделяет ваш день рождения сегодня. Вы трудолюбивы и независимы. Вы лидер, который выбирает свой собственный путь. В этом году вы узнаете что-то, что задает вам новое направление, которое может иметь решающее значение для вашего успеха в следующем году. Это время обучения и преподавания. Изучите медитацию, йогу или любую дисциплину, которая поможет вам лучше понять, кто вы есть. Инвестируйте в свое будущее я.