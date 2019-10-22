Ежедневный гороскоп. Среда 23 октября 2019

25 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Лев ♌

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна во Льве.

Овен (21 марта-19 апреля)

Еще один игривый, веселый день! Сегодня вы хотите свободы делать свое дело. Романтика будет более содержательной и страстной и вы можете наслаждаться игрой с детьми. Вам обязательно понравится веселье, общение!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы усердно работаете, тем не менее, сегодня вы будете рады возможности отдохнуть дома, если сможете. Вам нужно время, чтобы отдышаться и побыть в привычном окружении. Семейное обсуждение, особенно с родственницей, может быть важным.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это быстро меняющийся день! Вам любопытно увидеть новые места и познакомиться с новыми людьми. Короткие поездки, беседы с родственниками, братьями и сестрами, а также плотный список дел сделают вас интересными. Вы хотите содержательный разговор с кем-то. (Не просто болтовня.)

Рак (21 июня-22 июля)

Вы нуждаетесь в шопинг-терапии, потому что сегодня вы отождествляете себя с тем, что у вас есть, что заставляет вас хотеть иметь хорошие вещи, потому что вы чувствуете, что будете лучше, если вы это сделаете. Но, эй! Вы не банковский счет. Вы знаете это.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, что дает вам большую потребность принадлежать друзьям и любимым. Ваша чувствительность усиливается, что делает вас чувствительными к настроению и чувствам всех окружающих. Хорошая новость заключается в том, что вам сегодня немного повезло больше, чем всем остальным!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы можете захотеть уйти от суеты всего, что вас окружает и искать уединения в уютной обстановке. Вы должны отдышаться. Это не значит, что вы чувствуете антисоциальность. Вы просто хотите провести время самостоятельно.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваш эмоциональный контакт с друзьями важен сегодня. На самом деле, вы можете даже чувствовать себя защищающим по отношению к другу. (Вы, безусловно, окажете поддержку, если появится такая возможность.) Это хороший день, чтобы обсудить ваши надежды и мечты на будущее с кем-то, чтобы узнать их мнение.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

По некоторым причинам, личные данные о вашей общественной жизни могут быть на всеобщем обозрении. Помните об этом на случай, если вам нужно будет контролировать ситуацию. Между тем, если вы работаете с группой, вы будете более чувствительны к их потребностям. Вы могли бы помочь кому-то сегодня.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Потому что вы хотите немного приключений и смены обстановки, сделайте что-то другое сегодня! Вот почему у вас есть сильное желание уйти от всего этого. Вам нужно сменить обстановку, поэтому лучшим вариантом будет путешествие. Если нет, будьте туристом в своем городе.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваши эмоциональные реакции на других сегодня будут интенсивными. Это нормально – вам разрешено. Между тем, вы также можете сосредоточиться на деталях, касающихся общей собственности, разделения труда или распределения расходов. Может быть, поэтому вы эмоциональный?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Луна сегодня находится в знаке, противоположном вашему знаку, что означает, что вы должны идти более на уступки, имея дело с другими. На самом деле, близкие и партнеры будут важны для вас сегодня. Вы хотите чувствовать себя в безопасности в ваших отношениях с ними.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вам, возможно, придется работать от имени кого-то другого, а это значит, что вам будет трудно получить кредит за то, что вы делаете. Не волнуйтесь, это не значит, что вы должны играть в игру мученика – это просто то, что происходит.

Если ваш день рождения сегодня

Балерина Ульяна Лопаткина разделяет ваш день рождения сегодня. Вы целеустремлены, сосредоточены и оптимистичны. Вы компетентны и удобны в управлении любой ситуацией. Поздравляю, потому что это ваше время сбора урожая. Теперь вы начнете пожинать плоды своих усилий за последнее десятилетие. Вот почему вы будете пользоваться повышенным влиянием и лидерством в ваших отношениях. Вы заслуживаете это время успеха.