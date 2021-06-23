Ежедневный гороскоп: среда 23 июня 2021

13, 14 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Предупреждение о Луне

Избегайте совершения покупок и принятия важных решений после 19:00 сегодня. Луна в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это прекрасный день, чтобы развлекаться дома. Это также отличный день для группового собрания там, где вы живете. Будьте открыты к сделкам с недвижимостью или способам улучшить или расширить место проживания.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы в хорошем настроении. Это замечательно, потому что ум создает свою легкость или трудности в зависимости от того, как он подходит к людям. Итак, если вы настроены позитивно, вы будете счастливее в том, что делаете. (Все начинается в уме.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это отличный день для денег! Ищите способы повысить свой доход или возможно, найти более высокооплачиваемую работу. Вы также можете увидеть способы заработать деньги на стороне? Делая покупки, вы не побоитесь рассмотреть дорогостоящие товары.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня Солнце в вашем знаке танцует с счастливым Юпитером и это отличная новость, потому что оно дает вам чувство покоя и гармонии при общении с другими людьми. Вы полны энтузиазма, оптимистичны и готовы ко всему! По общему признанию, вы бы предпочли играть, чем работать.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня легко почувствовать тепло в животе. Конечно, нет ничего идеального, потому что его никогда не бывает. Тем не менее, все становится на свои места. Сегодня вы более склонны смотреть на свою жизнь в целом и подводить итоги того, что вы делаете, чтобы увидеть, как это вписывается в то, чего вы хотите достичь в будущем.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы будете ладить с другими людьми, особенно с группами, клубами и организациями, потому что вы настроены оптимистично, с энтузиазмом и наслаждаетесь общением с другими. Будьте открыты для новых занятий, особенно в группах, потому что вы можете узнать что-то назидательное.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы выглядите потрясающе в глазах других, потому что определенный планетарный аспект заставляет вас выглядеть успешным и богатым (даже если вы не делаете ничего особенного). Зная это, вы могли бы выдоить это изо всех сил. Идите за золотом!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Многие из вас в восторге от больших планов путешествий. Другие так же рады возможности получить дальнейшее образование или исследовать новые возможности в средствах массовой информации, издательском деле, юриспруденции или медицине. Сегодня полно возможностей!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это отличный день для совершения финансовых операций с другими людьми или принятия решения о том, как поделиться чем-то вроде наследства. Что бы ни случилось вы будете щедры по отношению к другим и это хорошо, потому что все, что происходит вокруг, возвращается.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня отношения с партнерами и близкими друзьями теплые и полезные, поэтому это отличный день, чтобы пообщаться с другими. Это также отличный день, чтобы починить сломанные заборы или попросить об одолжении, потому что двери откроются для вас. (Ожидайте от кого-нибудь теплых объятий.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня возможны поездки по работе. Что касается вашей работы, любая деятельность с группой или профессиональным объединением будет взаимовыгодной. Более того, сегодня ваш разум жаждет узнать что-то новое! Вам будет полезно поговорить с людьми из других культур.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это праздник! Наслаждайтесь общением с другими. Возьмите долгий обед. Наслаждайтесь спортивными мероприятиями. Вам обязательно понравится искусство и игровые занятия с детьми. Порадуйте мир улыбкой на лице! (Расцветает романтика.)

Если ваш день рождения сегодня

Певец Валерий Меладзе (1965), поэтесса Анна Ахматова (1889-1966) и тележурналист Александр Любимов (1962) родились в этот день. Вы щедрый человек. Вы также динамичны, разговорчивы и очень проницательны. Вы хороший слушатель и часто можете подражать другим. Некоторые могут посчитать вас эксцентричным. Вам любопытны люди и вам нравится с ними общаться. Этот год для вас год учебы и обучения. Учитесь как можно больше. Впитайте все это.