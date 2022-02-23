Ежедневный гороскоп: среда 23 февраля 2022

Оповещение о Луне

22, 23 лунный день. Убывающая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 4:00 до 9:00. После этого Луна переходит из Скорпиона в Стрельца.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня пробудился ваш внутренний идеализм. (Вы можете знать об этом или нет.) Однако вы можете обнаружить, что ваши амбиции смягчились. Да, вы хотите чего-то добиться. И да, вы хотите, чтобы ваши действия учитывались, но вы хотите, чтобы они приносили пользу и другим.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы можете восхищаться другом или усилиями кого-то из группы, к которой вы принадлежите. Хорошо восхищаться людьми, которых вы уважаете, потому что ваше восхищение повлияет на ваши собственные усилия, вашу мотивацию и ваш будущий выбор.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня окружающие воспринимают вас как чуткого и заботливого. (Вы должны что-то делать, чтобы заслужить эту репутацию.) Вы можете использовать свое влияние, чтобы помочь нуждающемуся. Вы можете использовать свое влияние, чтобы убедить других помочь тем, кому повезло меньше.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня ваши идеалы пробудились. Возможно, они возбуждены, потому что вы знаете о проблемах и страданиях, которые переживают люди в других странах. Вы можете использовать свое влияние на кого-то, чтобы изменить ситуацию.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы в рабочем режиме! Вы тратите энергию на достижение своих целей. Сегодня вы хотите помочь другим, особенно нуждающимся. Вы можете заняться сбором средств или убедить людей присоединиться к вашей благотворительной деятельности. (Вы убедительны.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Обсуждения с партнерами и близкими друзьями сегодня будут обоюдно симпатичными. Каждому из вас будет легко уловить и понять, с чем имеет дело другой человек. Теперь вы знаете, каково это пройти милю в чужих ботинках.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня по-разному пробуждаются ваши идеалы. Лично вы, возможно, захотите улучшить свое здоровье. Вы можете разработать режим упражнений или изменить свой рацион, чтобы улучшить свое тело и общее самочувствие. Никогда не поздно изменить ситуацию к лучшему!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы сочувствуете детям. Это сочувствие может быть о ваших собственных детях или детях где угодно, которые в нем нуждается. Поскольку вы деятель, если вы видите способ помочь детям сегодня, вы будете действовать.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня в воздухе витает смягчающее влияние, которое многие из нас могут почувствовать. Это может вызвать у вас особое сочувствие к члену семьи. Возможно, вы захотите им помочь. Или, может быть, вы испытываете к ним большое восхищение? Возможно, вы даже захотите улучшить свой дом.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы можете провести много времени в мечтах или потеряться в мире фантазий. Это нормально, потому что мы все должны это сделать. Поскольку ваша способность к визуализации сильна, а ваше воображение развито, это может быть продуктивным временем для тех, кто занимается творческими проектами.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы современный идеалист, который втайне хочет спасти мир. Сегодня какая-то деятельность, происходящая за кулисами, или возможно, ваши личные усилия могут принести новый доход. Вы можете использовать этот доход, чтобы принести пользу другим.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы были вдохновлены помогать нуждающимся, недавно работая с группой. Это был полезный опыт для вас и сегодня осознание этого для вас яснее и очевиднее. Приятно делать что-то стоящее и менять чью-то жизнь к лучшему.

Если ваш день рождения сегодня

Композитор Евгений Крылатов (1934-2019) и актер Олег Янковский (1934-2009) родилисьвэтотдень. Вы увлечены и полны решимости во всем, что делаете. Лично вы также внимательны и чувствительны. Вы одновременно логичны и интуитивны. Вы также мультиталантливы. Пришло время создать прочный фундамент в вашей жизни. Это означает, что некоторые из вас физически что-то построят в этом году. Однако все вы также укрепите внутренние структуры в своем мире.