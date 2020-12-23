Ежедневный гороскоп. Среда 23 декабря 2020

9, 10 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Овен ♈

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок и принятия важных решений после 14:30 сегодня. Луна в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня есть свои проблемы, особенно когда дело касается авторитетных лиц — родителей, начальников, учителей и VIP-персон. (Это также относится к полиции.) Не бунтуйте и не увлекайтесь борьбой за власть с другими, потому что это не принесет вам пользы. Будьте крутым. Проверьте Предупреждение о Луне.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Что-то происходящее за кулисами может потребовать вашего внимания. Избегайте опасных мест и неприятных людей. Определенно, не увлекайтесь борьбой за власть с другими, потому что это не принесет вам никакой пользы. Оставайся спокойным. Проверьте Предупреждение о Луне.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня может произойти какой-то спор о наследстве, совместной собственности или совместной ответственности. Что бы ни случилось, ваша работа будет труднее. По возможности избегайте этих конфликтов, потому что вы, вероятно, проиграете. Просто оно того не стоит. Проверьте Предупреждение о Луне.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сейчас могут возникнуть трудности с авторитетными фигурами, особенно из-за того, что вы амбициозны в достижении того, чего хотите. Будьте умны и отступите, если думаете, что переходите черту с начальством, родителями, учителями и полицией. Не вмешивайтесь. Проверьте Предупреждение о Луне.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это плохой день, чтобы ввязываться в споры о политике, религии и расовых вопросах, потому что они станут неприятными. Избегайте опасных зон. Избегайте людей с ревностными намерениями. Вместо этого сосредоточьтесь на любимых, веселых занятиях с детьми и романтике. Проверьте Предупреждение о Луне.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы можете оказаться втянутыми в споры о совместной собственности, совместной ответственности или даже о романтическом треугольнике зависти? Потому что сегодня многие люди вовлечены в интенсивную борьбу за власть — отойдите в сторону. Избегайте этого беспорядка, потому что он вам не нужен. Проверьте Предупреждение о Луне.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сражения эго с близким вам человеком — например, с партнером или близким другом — сегодня могут стать проблемой. Будьте умным. Примите решение не вмешиваться. Не попадайтесь на удочку! Проблема не в победе, а в сохранении близких отношений. (Вы это знаете.) Проверьте предупреждение о Луне.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня существует много сильной энергии, которая создает проблемы между людьми. Однако вы могли бы направить эту энергию на упорный труд и выполнение дел. Это может даже включать физическую тренировку. Определенно избегайте борьбы за власть на работе. Проверьте Предупреждение о Луне.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Родители должны быть терпеливыми и понимающими со своими детьми сегодня, потому что трудности быстро приведут к истерике и припадкам. Это потому, что сегодня люди не в ладах друг с другом. Вероятна борьба за власть. Постарайтесь не вмешиваться в подобные вещи, потому что гнев всегда делает всех несчастными. Проверьте Предупреждение о Луне.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Избегайте семейных ссор сегодня. По общему признанию, сейчас в семейных ситуациях очень много напряжения. Примите решение быть частью решения, а не частью проблемы. Не ввязывайтесь в битву за эго, особенно с родителями. Вместо этого сделайте все возможное, чтобы сохранить мир и проложить путь к счастливым отношениям со всеми. Проверьте Предупреждение о Луне.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Избегайте опасных районов сегодня. Будьте внимательны и обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете, чтобы избежать споров с другими людьми, особенно с братьями и сестрами, родственниками и соседями. Не зацикливайтесь на борьбе за власть с другими. Проверьте Предупреждение о Луне.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Денежные споры и споры о том, чем вы владеете, могут иметь место сегодня. Это просто того не стоит. Сделайте шаг назад и получите больше ясности, чтобы не вступать с кем-то в битву эго. Расслабьтесь. Проверьте оповещение о Луне

Если ваш день рождения сегодня

Актриса театра и кино Наталья Фатеева (1934), поэт, композитор, бард Юлий Ким (1936) и лыжница, трехкратная Олимпийская чемпионка Юлия Чепалова (1976) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Ваше сильное присутствие наполнено магнетизмом. Возможно, поэтому у вас много разных друзей. Повезло вам! Впереди у вас веселый год! Ожидайте роста популярности и теплых дружеских отношений. Благодарность будет темой, потому что вы будете ценить повседневные радости и красоту вокруг вас. Этот год — время важного выбора. Выбирайте мудро.