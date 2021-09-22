Ежедневный гороскоп: Среда 22 сентября 2021

16, 17 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Овен ♈

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или важных решений после 19:00 сегодня

Овен (21 марта — 19 апреля)

Разговор с партнером или близким другом сегодня будет оживленным, потому что Луна находится в Овне, а это делает людей напористыми! Тем не менее, Меркурий (планета общения) танцует с Юпитером, что отлично подходит для бизнеса, а также является хорошим временем для составления планов на будущее!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Возможно, вы сегодня в чем-то упрямы. Вы можете не говорить об этом, но в частном порядке вы упираетесь в пятки и остаетесь в чем-то закрепленным. К счастью, обсуждения на работе будут позитивными и оптимистичными. Люди готовы мыслить масштабно!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня может состояться эмоциональная беседа со знакомой девушкой. Это может быть связано с романтической ситуацией, дружбой или чем-то связанным с вашими детьми. Расслабьтесь и не придавайте большого значения. Вместо этого ищите способы играть и получать удовольствие от жизни!

Рак (21 июня — 22 июля)

Будьте осторожны сегодня, разговаривая с авторитетными лицами, родителями и начальством. Вы можете почувствовать необходимость с кем-то поговорить о чем-то. Послушайте члена семьи, который может пролить свет на вещи или направить вас в другом направлении.

Лев (23 июля — 22 августа)

Избегайте противоречивых дискуссий о политике, религии и национальных вопросах сегодня, потому что люди эмоционально воинственны. Тем не менее, сегодня вы полны оптимизма и позитивных идей. На самом деле вы мыслите масштабно, поэтому вы можете влиять на других и сглаживать ситуацию.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня могут возникнуть споры о совместной собственности. (Это, вероятно, просто борьба за власть.) Даже не ходите туда. Вместо этого сосредоточьтесь на идеях по зарабатыванию денег и на том, как значительно увеличить свой доход или свой бизнес. Верьте в свое будущее!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня могут происходить сложные дискуссии с партнерами и близкими друзьями, отчасти потому, что люди напряжены и одержимы вещами. К счастью, Меркурий в вашем знаке танцует с удачливым Юпитером, что придает совершенно новый смысл. Наслаждайтесь прогулками, спортом и развлечениями с детьми.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Не увлекайтесь сегодня борьбой за власть, связанной с вашим здоровьем, работой или домашним животным (что у вас будет соблазн сделать). Не делайте этого. Доверяйте своим внутренним вибрациям и выбирайте большой путь. Подавайте положительный пример.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Будьте терпеливы с романтическими партнерами сегодня. Точно так же будьте терпеливы со своими детьми, потому что людей могут волновать проблемы, потому что они чем-то одержимы. К счастью, отношения с друзьями и группами складываются оптимистично, позитивно и весело. (Выбирайте то, что работает.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Несмотря на то, что обсуждение с членом семьи женского пола сегодня может быть сложной задачей, тем не менее, это хороший день, чтобы поговорить с начальником или руководителем, потому что им понравятся ваши большие идеи. Особенно ваши финансовые представления о зарабатывании денег.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Избегайте борьбы за власть с другими людьми сегодня, особенно с братьями и сестрами, родственниками и повседневными контактами, потому что зачем вообще туда идти? Не делайте себя и других несчастными. Вместо этого сосредоточьтесь на планах будущих поездок или изучении возможностей в публикациях, средствах массовой информации, юриспруденции и медицине. То же самое и с высшим образованием. Захватывающие возможности!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Не беспокойтесь о финансовых вопросах сегодня или о том, что у вас есть, потому что это только расстроит вас и других. Вместо этого ищите способы работать с богатством других и обращаться с общей собственностью так, чтобы каждый выигрывал. Это возможно сегодня.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса, певица Билли Пайпер (1982), актриса Мария Голубкина (1973) и певец, актер и общественный деятель Дин Рид (1938-1986) родились в этот день. Вы оптимист, справедливый, независимый и самодостаточный. У вас природная грация и элегантность. Вы трудолюбивый перфекционист, способный к самодисциплине. Этот год — последний год вашего девятилетнего цикла, поэтому вы отпускаете то, что больше не имеет для вас значения. Пришло время свернуть старые дела и очистить тарелку.