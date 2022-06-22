Ежедневный гороскоп: среда 22 июня 2022

Оповещение о Луне

22, 23 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы сделаете первый шаг, если захотите с кем-то поговорить, потому что Луна находится в вашем знаке на одной линии с вашим управителем Марсом. Это делает вас активными, полными энтузиазма и уверенными в себе! Тем временем Венера подсластит ваши слова и сделает вас популярными.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы вынашивали идеи по зарабатыванию денег и некоторые потенциальные крупные покупки. (Вы любите красивые вещи, особенно антиквариат.) Сегодня вы можете решить действовать и добиваться того, чего хотите. (Кто-то или что-то за кадром подскажет вам.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Теперь и Меркурий (ваш управитель), и прекрасная Венера находятся в вашем знаке. Это значит, что ваши слова золотые! Вы хотите поговорить с другими и они будут слушать, потому что вы будете очаровательны и дипломатичны со всеми. Неудивительно, что это такое популярное время для вас!

Рак (21 июня — 22 июля)

Теперь, когда Солнце находится в вашем знаке, вы наделены полномочиями. (Помните: это происходит только раз в году в течение четырех недель.) Кроме того, группа планет в верхней части вашей карты делает вас привлекательным для людей, наделенных властью. Вы привлекли их внимание. Используйте это!

Лев (23 июля — 22 августа)

У вас есть сильное желание сделать что-то другое, потому что вам нужно сменить обстановку. Изучите возможности путешествий. Не стесняйтесь исследовать другие возможности в издательском деле, СМИ, юриспруденции или медицине. Наслаждайтесь общением с молодыми, творческими людьми.

Дева (23 августа — 22 сентября)

В дискуссиях о наследстве, совместном имуществе, вопросах страхования или банковских делах сегодня вы выйдете на первое место. Во-первых, это популярное время для вас, во-вторых с Меркурием и Венерой в верхней части вашей карты у вас есть преимущество.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вчера Солнце переместилось на вершину вашего графика, где оно останется в течение следующих четырех недель, что дает вам огромное преимущество в отношениях с другими людьми. (Вы будете хорошо выглядеть, даже если не будете делать ничего особенного.) Сегодня кто-то может выступить против вас. Будьте дипломатичны и продолжайте улыбаться. У вас есть это.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Упорная работа и сосредоточенность позволят вам многого добиться сегодня, потому что и Луна и огненный Марс выстраиваются в ряд в вашем Доме Занятости. Ожидайте результатов и вы их получите. Финансовые обсуждения будут идти своим путем. Хороший день для планирования путешествия.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Социальные мероприятия, спортивные мероприятия и игровые мероприятия с детьми сегодня являются главными в вашем меню. По сути, вы хотите получать удовольствие, особенно активно (желательно физически). Выйдите и сделайте что-нибудь. Теплые разговоры с кем-то из близких поднимут настроение в этот день.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Будьте готовы к сотрудничеству сегодня. На самом деле, если есть возможность, вздремните. (В ближайшие несколько недель вам понадобится больше сна.) Сегодня у вас есть энергия, чтобы произвести большие перемены дома, возможно, домашние улучшения. Эти изменения могут произойти в результате семейного обсуждения или потому, что каждый вмешивается и выполняет свою работу.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы сегодня убедительны! Это потому, что вы готовы вложить много себя в то, что вы хотите сказать. Поскольку вы экстраординарный сетевик, вы прощупываете свои щупальца и остаетесь на связи со своей линией-ловушкой, чтобы добиться цели. Добрый день для вечеринки!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Хотя следующие несколько недель будут для вас веселым временем, сегодня у вас будет сильный денежный день. У вас сильные чувства по поводу определенного вопроса, а это значит, что вы собираетесь использовать свое преимущество. И конечно, с везунчиком, толстосумом Юпитером в вашем Доме Заработка — у вас есть преимущество!

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Наталья Варлей (1947) и актриса Мэрил Стрип (1949) отмечают свой день рождения сегодня. Люди, рожденные в этот день, очень талантливы и успешны во многих сферах жизни. Что бы вы ни делали, вы настойчивы и перфекционист. Это приятный год для вас, потому что он включает в себя изучение и обучение обоим вещам, которые вы любите делать.