Ежедневный гороскоп. Среда 22 июля 2020

2, 3 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Лев ♌

Лунная тревога

Избегайте покупок или принятия важных решений до 17:00 сегодня. То есть Луна движется от Льва к Деве.

Овен (21 марта-19 апреля)

Веселые сюрпризы могут возникнуть дома сегодня или в вашей семье. Вы также можете увидеть новое, умное решение проблемы, особенно проблемы ремонта дома. Между тем, неожиданная компания может заскочить. Сегодня полно новых открытий, новых лиц и веселья, новых идей!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это интересный день, потому что он полон всевозможных возможностей — увидеть новые места, встретить новые лица и быть в восторге от новых идей! Без сомнения, ваш распорядок дня изменится. Оставайтесь на ногах, чтобы вы могли плыть по течению!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

У вас сегодня могут быть отличные идеи для зарабатывания денег. Одно можно сказать наверняка, если вы делаете покупки — защититесь от импульсивных покупок, потому что вы захотите сделать это сегодня (сохраняйте свои квитанции). Что-то неожиданное может повлиять на то, чем вы владеете или что у вас есть.

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Это стремительный день для вас, потому что вы полны идей и готовы на все! Вы будете быстро принимать решения и быстро передумаете. Вам также понравится встречаться с персонажами и делать необычные вещи сегодня, потому что вы хотите веселья и стимуляции!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня может случиться что-то необычное. Например, секрет может выйти? Очень вероятно, что исследование покажет неожиданные ответы или решения проблемы. Между тем, вы чувствуете себя немного беспокойно сегодня, потому что у вас есть ощущение, что вы ждете, когда упадет другой ботинок.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ожидайте встретить кого-то необычного и возможно, моложе или возможно это кто-то интересная личность? Между тем, ваш знакомый может удивить вас, сказав или сделав что-то неожиданное. Вы можете импульсивно присоединиться к группе или принять любопытное приглашение?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Босс, учитель или VIP может удивить вас сегодня. (кстати, это относится и к полиции.) Или, может быть, вы удивите кого-то изобретательной, креативной идеей? Они могут быть впечатлены вашим исходным вкладом или вашим видением. Это захватывающий день!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Неожиданные возможности путешествовать могут выпасть вам сегодня. Или наоборот, если вы путешествуете, ваши планы могут быть изменены, отменены или отложены. Вы также можете услышать удивительные новости о колледжах, университетах или курсах, которые вы собираетесь пройти. Может ли это быть новой возможностью?

Стрелец (22 ноября-21 декабря)

Нечто необычное или неожиданное может повлиять на наследство, общее имущество, налоги, задолженность или вопросы страхования сегодня. Вы можете получить неожиданный подарок? Или может быть то, что вы ожидали, не прибыло? Сегодня немного странный день.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это интересный день для общения с партнерами и близкими друзьями, потому что у них будет что-то необычное. На самом деле, они могут сделать что-то, что бросит вас в тупик (ожидайте сюрприз). Они могут даже познакомить вас с кем-то необычным или другим. Оставайтесь незаметными!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваш рабочий день будет прерван сегодня, потому что все гудит! У людей есть новые идеи и они готовы попробовать что-то новое. Захватывающая энергия, которая поощряет нестандартное мышление, будет преобладать сегодня. Владельцы домашних животных должны убедиться, что они не удивлены и не застигнуты врасплох.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Родители должны быть очень бдительными сегодня, потому что это день несчастных случаев для ваших детей. Между тем, это веселый день, полный сюрпризов (тем не менее, защитите себя от несчастных случаев из-за спорта). Сюрпризом могут быть ваши приглашения сделать что-то необычное. Следует признать, что запланированные социальные мероприятия могут быть отменены или изменены.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Олег Газманов сегодня делится вашим днем ​​рождения. Вы острый, умный и страстный! Иногда вы с подозрением относитесь к изменениям. В этом году вы увидите, что служение другим, особенно членам вашей семьи, очень важно. Вот почему вы должны заботиться о себе, чтобы вы были сильным ресурсом для себя и других. Посмотрите вокруг себя и инвестируйте в отношения, которые вы цените. Общайтесь с качественными людьми.