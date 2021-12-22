Ежедневный гороскоп: среда 22 декабря 2021

18, 19 лунный день. Убывающая Луна

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна находится во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Родители должны быть терпеливыми со своими детьми сегодня, чтобы избежать припадков и срывов. Точно так же романтические партнеры должны быть терпеливыми друг к другу. Что-то неожиданное может обязательно расстроить. Возможно, кто-то ведет себя жестко.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это тяжелый день, когда мы пытаемся сделать всех счастливыми. Фактически, вы можете чувствовать себя не в ладах с людьми дома, а также с авторитетными лицами, боссами или полицией. Нет справедливости. Переживите этот день как можно лучше. Держите голову холодной, а порох сухим.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Поскольку сегодня люди могут не в ладах друг с другом, это может вызвать непредвиденное влияние. Поэтому будьте осторожны и обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете. Притормозите и расслабьтесь. Будь те осторожны. Избегайте резких рефлексов.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы можете ссориться с кем-нибудь из-за денег или имущества. На самом деле, вы можете быть чем-то удивлены. Возможно, что-то, что принадлежит вам, потеряно или украдено? Кто-то может бросить вам вызов по финансовым вопросам? Может быть сложно.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это трудный день для вас, потому что Луна в вашем знаке не в ладах с Ураном и Сатурном. Кто-то может сказать вам, что вы что-то не можете сделать. Возможно, вы с кем-то не в ладах. Скорее всего, кто-то на руководящей должности удивит вас быстрым ходом.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Что-то может вас сегодня расстроить. Что бы ни случилось, вы можете держать свои чувства при себе. Вы можете в конечном итоге закипеть из-за чего-то, но почувствуете, что не можете говорить. Или вы можете быть расстроены чем-то секретным, что происходит за кулисами.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Будьте терпеливы с друзьями и романтическими партнерами сегодня, особенно если что-то неожиданное застает вас врасплох. Помните: терпение — это противоядие от гнева. Терпение не устранит причину вашего гнева, но если вы проявите терпение, оно облегчит жизнь всем, включая вас.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сделайте все возможное, чтобы сохранить мир дома с родителями и возможно, даже с начальником, потому что трудности и раздражители, которые вы чувствуете сегодня, временны. Есть старая поговорка: «Даже ураган длится всего день». (Вы самый волевой знак зодиака.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Избегайте ссор с другими людьми, особенно с соседями, братьями, сестрами и родственниками, потому что это бесполезно. У вас могут быть разногласия с кем-то из-за другой системы убеждений. Возможно, вы поддерживаете другую политику или идеи? Некоторые люди предпочитают рис, кто-то предпочитает хлеб, кто-то картофель. Такова жизнь.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Финансовые вопросы могут создать проблемы между вами и кем-то еще сегодня, особенно в отношении наследства, совместного имущества, вопросов страхования или долгов. Что-то будет неожиданностью, которой вы не ожидали. (Это может относиться к вашим детям.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Действуйте осторожно сегодня, потому что люди не в ладах друг с другом. В частности, сегодня Луна находится напротив вашего знака, а это означает, что вы должны сотрудничать с другими. Что-то неожиданное в быту потребует вашего внимания. Не торопитесь и осторожно подходите к этим вопросам. Не стреляйте от бедра.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Что-то, связанное с вашим здоровьем, работой или домашним животным, сегодня создаст для вас неожиданную ситуацию. Скорее всего, это проблематично, потому что это внезапно или неожиданно. Убедитесь, что вы собрали все факты. Избегайте поспешных выводов.

Если ваш день рождения сегодня

Врач-кардиохирургЛео Бокерия (1939) и певица Ванесса Паради (1972) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Вы оптимист с забавным чувством юмора. Вы очень заботливы и щедры по отношению к другим. Вы трудолюбивый перфекционист. Вы также являетесь естественным советчиком для других. Этот год был насыщенным и у нас было много интересных возможностей для общения с другими людьми. В следующем году вы будете упорно трудиться, чтобы построить то, что вам дорого. (Либо внешне, либо внутренне.)