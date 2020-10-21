Ежедневный гороскоп. Среда 21 октября 2020

5, 6 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Козерог ♑

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это мощный рабочий день. Ожидайте несколько сюрпризов, особенно с боссами и людьми во власти, к которым, кстати, относится и полиция. У вас есть очень четкие представления о том, что вы хотите улучшить свое рабочее место ​​или возможно, что-то сделать с вашим здоровьем. (Вы также можете испытывать сильные чувства к коллеге.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это страстный день для романтики! (Все будет напряженно.) Точно так же родители могут обнаружить, что их отношения с детьми сегодня также довольно интенсивны. Между тем путешествия непредсказуемы. Планы поездок могут быть отменены или изменены. В качестве альтернативы вам, возможно, придется отправиться в путешествие, хотя вы этого не ожидали.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вопросы, связанные с домом и семьей, сегодня будут иметь большое значение. Вы хотите, чтобы ваша домашняя сцена была красивой и вы хотите, чтобы все шло гладко и вы полны решимости достичь этой цели. Между тем неожиданные новости о совместной собственности или банковском деле могут вас удивить.

Рак (21 июня — 22 июля)

Будьте готовы пойти вместе с другими сегодня, потому что Луна находится напротив вашего знака. Тем не менее, вы обнаружите, что взаимодействие с другими по какой-то причине является интенсивным и неожиданным. Наслаждайтесь обсуждениями с братьями и сестрами, родственниками и соседями. Это хороший день.

Лев (23 июля — 22 августа)

Проблемы, связанные с работой, могут преподнести вам сегодня несколько сюрпризов. К счастью, один из сюрпризов может быть связан с деньгами и если да, то все выглядит неплохо. Это потому, что вы можете привлечь к себе деньги прямо сейчас. Будьте в курсе событий, чтобы знать, что происходит.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Романтика, светские мероприятия, спорт и вопросы, связанные с детьми, будут насыщенными, приятными и возможно, полными сюрпризов. Родителям следует проявлять особую бдительность, потому что это день, в котором ваши дети могут легко попасть в аварию. Неожиданное приглашение может вас порадовать.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Что-то в вашем домашнем распорядке сегодня изменится. К счастью, вы будете усердно работать, чтобы окружение было приятным, потому что это важно для вас. Это потому, что окружение влияет на вас больше, чем на другие знаки.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня отношения с артистическими, творческими людьми или возможно, с конкретным другом будут интенсивными и сильными. У них могут быть неожиданные новости для вас или наоборот, у вас могут быть неожиданные новости для них? Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете, потому что сегодня день умеренно высок.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Следите за своими деньгами и денежным потоком, а также за своим имуществом сегодня, потому что на них может повлиять что-то неожиданное. К счастью, отношения с начальством, родителями и VIP-персонами отличные. Тем не менее, берегите свое имущество от повреждения, потери или кражи. Проверяйте чеки и счета.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Луна в вашем знаке и вы все сильнее чувствуете каждую проблему — без вопросов. Вы также можете столкнуться с несколькими сюрпризами, связанными с детьми, светскими мероприятиями, спортом или отдыхом? Роман с кем-то «другим» может волновать душу.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это беспокойный день для вас. У вас могут быть проблемы дома или связанные с банковским делом, общим имуществом и страхованием. Если это так, то у вас есть сильные чувства по поводу происходящего. Но может быть это потому, что вас застали врасплох?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Друг может удивить вас сегодня или возможно, вы встретите кого-то нового, необычного? Все ваши отношения с близкими вам людьми сегодня будут немного напряженными и страстными. Вдруг все как будто имеет значение.

Если твой день рождения сегодня

Актриса Елена Санаева (1942), актер и режиссер Никита Михалков (1945) и модель Ким Кардашьян (1980) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Социальная среда заряжает вас энергией, поэтому вы наслаждаетесь обществом других. В свою очередь, они получают удовольствие от вашей остроумной беседы. Да да! Это ваше время жатвы, а это означает, что вы начинаете пожинать плоды усилий, которые вы приложили в последнее десятилетие. Вы заслужили это время успеха! В результате вы можете получить большее влияние и лидерство во всех отношениях.