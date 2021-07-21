Ежедневный гороскоп: среда 21 июля 2021

11, 12 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений с 15:00 до 16:00 сегодня. После этого Луна переходит из Стрельца в Козерога.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это прекрасный день для вас, потому что Луна, Венера и Марс поддерживают Овна. Это означает, что все, что вы попытаетесь сделать, скорее всего, будет успешным. Это отличный день, чтобы пообщаться и насладиться игривыми прогулками. Планы на поездки вам понравятся!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы можете иметь дело с финансовыми проблемами, такими как ссуды, ипотека, долги или общая собственность, особенно с тем, как они связаны с вашим домом или вашей семьей. Если это так, обратите внимание на краткое предупреждение о Луне. (См. выше.) Это прекрасный день, чтобы развлекаться дома.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Когда Луна находится напротив вашего знака сегодня, вы должны быть более гибким, имея дело с другими. Тем не менее, это добрый день! Вам понравится разговаривать со всеми. Что-то заставит вас оценить, кто вы и где находитесь.

Рак (21 июня — 22 июля)

Хотя для большинства это дружелюбный и общительный день, вы будете использовать эту энергию, чтобы стать лучше организованным и грамотно работать на своей работе. Возможно, вы захотите сделать что-нибудь, что поможет вам лучше организоваться с домашним животным. Хорошо, что у вас есть энергия!

Лев (23 июля — 22 августа)

Даже при том, что вы сдержанный, вы не можете отказаться от приглашения на вечеринку и пообщаться сегодня! Наслаждайтесь общественными мероприятиями, играми с детьми, спортивными мероприятиями и развлечениями. С Марсом и Венерой в вашем знаке вы сделаете незабываемый ход.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Семейные дискуссии, особенно с женщинами, сегодня пройдут хорошо, потому что добрые чувства в большом количестве. Некоторые из вас могут вместо этого предпочесть уединиться дома в коконе. В таком случае вы почувствуете себя побаловать себя и почувствуете себя уединенным, потому что это приятный день.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это отличный день для тех из вас, кто пишет, преподает, действует, продает потому что у вас отточены словесные навыки. Мало того, вы будете очаровательны и дружелюбны со всеми. Независимо от того, чем вы зарабатываете себе на жизнь, это отличный день для общения с кем-нибудь.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня предпочтение отдается бизнесу и коммерции (за исключением одночасового интервала: см. «Лунное предупреждение» выше). Вы можете найти способы повысить свой доход или получить более высокооплачиваемую работу. По общему признанию, многие из вас увидят способы потратить деньги на что-нибудь красивое.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Большую часть сегодняшнего дня Луна находится в вашем знаке, танцует с Венерой и Марсом, что заставляет вас чувствовать себя позитивно, энергично и дружелюбно ко всем, особенно к людям, принадлежащим к другой культуре. Это потому, что вы хотите расширить свой кругозор и немного потянуться.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это идеальный день для сна. Это также хороший день, чтобы оставаться в тени и смотреть, как течет время. Тем не менее, финансовые обсуждения пойдут хорошо. Если вы ведете переговоры о ссуде или ипотеке, помните об ограничениях оповещения о Луне (см. выше) только на один час.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваше общение с друзьями сегодня будет полезным. Вы также можете чувствовать себя счастливым, общаясь с клубами, группами и ассоциациями, потому что вы настроены общаться и делиться своими идеями. Вы также думаете о будущем.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Люди замечают вас сегодня и это хорошо, потому что вы очень хорошо выглядите в их глазах. Вы выглядите успешным и очаровательным, поэтому кто-то может подойти к вам, чтобы попросить совета или помочь. (Особенно в связи с вашей работой.)

Если ваш день рождения сегодня

Телеведущая Татьяна Лазарева (1966), певец Авраам Руссо (1969) и актриса Нонна Гришаева (1971) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы изобретательны и очень проницательны. Вы также дружелюбны и обаятельны и у вас крепкие связи с семьей. В этом году вы будете стремиться занять свое место в мире в отношении своей семьи, работы и своего сообщества. Это социальный год и вы познакомитесь с самыми разными людьми.