Ежедневный гороскоп, среда 21 августа 2019

20, 21 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Телец ♉

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Овне.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это второй день с Луной в вашем знаке. Хотя это может сделать вас более эмоциональным, чем обычно, но когда Луна находится в вашем знаке (что происходит в течение двух дней каждый месяц), это делает вас немного счастливее, чем все остальные 11 знаков. Это Бонус!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Опять же, вы предпочитаете вести себя сдержанно. Поэтому работайте в одиночку или за кадром, или оставайтесь дома, если можете, потому что будет чувствовать себя лучше. Между тем, многие из вас занимаются ремонтом дома, поэтому это может быть уместно. Завтра будет совершенно другой день!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Разговор с подругой может быть значительным сегодня. Вы хотите иметь содержательные обмены с другими сейчас – не поверхностные чаты. У вас есть идеи и вопросы, и вы хотите найти кого-то, с кем вы можете пообщаться, и приступить к делам.

Рак (21 июня-22 июля)

Личные данные о вашей личной жизни могут быть сегодня публичными. Люди говорят о вас, потому что по какой-то причине у вас высокий рост. Просто знайте об этом на случай, если вам нужно будет контролировать повреждения. «Это не личное. Это просто бизнес».

Лев (23 июля — 22 августа)

Сделайте что-нибудь, чтобы удовлетворить ваше желание немного острых ощущений сегодня. Вы хотите приключений и стимуляции! Это не должно быть большим – вы просто хотите встряхнуть свою рутину. Отправьтесь в место, где вы никогда не были, возможно, в необычный этнический ресторан? Совершите короткую поездку, если можете.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы ведете себя сдержанно, что уместно. И сегодня хороший день, чтобы разобраться с деталями, касающимися вопросов страхования, наследства, налогов и задолженности и всего, что связано с общим имуществом. Вы почувствуете себя лучше, когда проясните некоторые вещи.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Луна находится напротив вашего знака, что означает, что вы должны идти больше, на уступки, когда имеете дело с другими. Это не имеет большого значения. Вы просто должны быть более терпеливым, терпимым и любезным. Эти качества – ваш товар в торговле!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы будете заняты небольшими поручениями, задачами и деталями, начиная от покупок предметов личной гигиены до работы с домашними животными и заканчивая незаконченными делами на работе. Считайте, что это день наверстывания упущенного, чтобы облегчить остаток вашей недели.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня игривый, веселый день! Сосредоточьтесь на чем-то, что позволяет вам выразить свое творчество, потому что вы общаетесь со своей музой сегодня, а это значит, что вам понравится выражать свои творческие таланты. Отличный день свиданий!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы сосредотачиваетесь на доме, семье и личной жизни, поэтому сегодня вам понравится отдых дома. Вы также можете серьезно поговорить с родителем. Несмотря на то, что обстоятельства скромны, планы поездок выглядят привлекательно!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня у вас есть сильная потребность в содержательном разговоре с близким другом или партнером, потому что вам есть что сказать. Это не совсем то время, когда вы играете в карты, но вы хотите по-настоящему и содержательно обменяться мнениями с кем-то. Вы первый.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы готовы работать и быть продуктивным на этой неделе. В частности, сегодня вы сосредоточены на денежных потоках, расходах и финансовых вопросах. Некоторые из вас будут чистить, полировать или ремонтировать то, что у вас есть, потому что это хороший день для организации ваших личных вещей.

Если ваш день рождения сегодня

Боксер и депутат Николай Валуев разделяет ваш день рождения сегодня. Вы сердечные и чувствительные. Вы также уверенно и комфортно находитесь в центре внимания. Ваша тяжелая работа начнет окупаться в этом году! Поэтому начните упрощать свою жизнь и сосредоточьтесь на том, как построить прочный фундамент. Работать с целью. Физические упражнения будут важны, поэтому вы должны изучить любую физическую дисциплину, которая вам нравится.