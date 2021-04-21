Ежедневный гороскоп: среда 21 апреля 2021 года

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вам может быть трудно скрывать свои чувства от других, особенно если вы влюблены в кого-то. Поэтому отношения с окружающими будут казаться более эмоциональными, чем обычно.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Уединение в приятной обстановке придется вам сегодня по душе. Многие предпочтут искать тишину и покой дома среди знакомой обстановки. Это потому, что вы чувствуете потребность в некотором покое. Отношения с родственницей могут быть важны сегодня.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня у вас сильная потребность в отношениях с другими. Вы хотите, чтобы вас заметили, и вы хотите, чтобы вас слышали. С Марсом в вашем знаке, повышающим вашу энергию и драйв, это не будет проблемой, потому что ваша физическая энергия на высоте, и вы больше боретесь за свои права, чем обычно.

Рак (21 июня — 22 июля)

Хотя вы осторожны с деньгами, тем не менее сегодня вы можете позволить эмоциям повлиять на ваше финансовое мышление. Делая покупки, вы можете руководствоваться своими чувствами, а не здравым смыслом.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня ваша удача немного улучшилась. Вы можете проверить это, попросив вселенную об одолжении? Посмотри, что получится. Дела будут идти своим чередом, в дополнение к тому, что вы отлично выглядите для боссов и VIP-персон.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы будете наслаждаться уединением просто потому, что вам нужна передышка, чтобы мысленно, физически и эмоционально укрепиться, прежде чем отправиться в путь. Вы любите много думать.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это хороший день, чтобы поделиться с кем-нибудь своими надеждами на будущее, потому что их советы могут вам помочь. Иногда высказывание вслух наших желаний и потребностей помогает прояснить, чего мы действительно хотим. Кроме того, вам может помочь чье-то мнение?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы можете подумать о своем общем направлении в жизни и о том, идете ли вы туда, куда хотите. Для начала, нужно спросить себя: ваши цели — ваши собственные или чьи-то другие? Это важно знать.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Совершите какое-либо исследование или мысленное путешествие сегодня, потому что это доставит вам удовольствие. Вы хотите сделать что-то, что заставит вас почувствовать, что вы выходите за рамки привычного образа действий. Идеи, которые являются революционными и освобождающими, будут привлекательными, потому что они стимулируют и волнуют.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы никогда не забываете о деньгах, потому что планируете свое будущее. Сегодня может произойти что-то, что заставит вас захотеть какую-то вещь. Ну, может, это то, что можно купить?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня ваше внимание будет обращено на ваши отношения — близкие и партнеры. Вы чувствуете необходимость рассказать кому-нибудь о своих чувствах к нему. Поскольку ваши эмоции более чувствительны, чем обычно, в случае возникновения конфликта этот спор также будет более эмоциональным!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня есть элемент служения, а это значит, что вам, возможно, придется оказывать услугу кому-то другому. Поступая так, вашей наградой будет ваше чувство удовлетворения и выполненной работы за помощь кому-то. Приятно.

Если ваш день рождения сегодня

Королева Елизавета II, певица Анастасия Приходько, писательница Татьяна Устинова сегодня разделяют ваш день рождения. У вас острый ум и легкий характер. Вы находчивы, терпеливы и властны. Семья и любовь к семье важны для вас. У вас много энергии для приключений. Этот год будет для вас более загруженным. Это откроет множество возможностей и потребует от вас важного выбора. Это будет более счастливый год.