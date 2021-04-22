Ежедневный гороскоп: четверг 22 апреля 2021 года

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы уделяете большое внимание деньгам и заработку. Собственно, это внимание будет продолжаться в течение следующих трех недель. Вот почему вы будете задумываться о расходах и важных покупках. Вы увидите, чем можно руководствоваться с финансовой точки зрения.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сейчас и в ближайшие несколько недель вы можете подзарядить свои батарейки до конца года. Уместно поставить себя на первое место, потому что это единственное время в году, когда Солнце находится в вашем знаке. Вы привлечете к себе людей и благоприятные ресурсы, что является отличным преимуществом.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы хорошо умеете общаться и хорошо проводите время с друзьями и с теми, кто вас обожает. Однако в следующие несколько недель ваше желание вести себя сдержанно и оставаться за кадром внезапно становится очень сильным.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сердечная связь с хорошим другом будет иметь для вас большое значение в ближайшие несколько недель. Этот человек может иметь для вас полезные идеи или каким-то образом помочь. Они могут даже побудить вас изменить будущие цели? Друзья важны.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вам возможно посчастливиться произвести большое впечатление на людей, облеченных властью в течение следующих нескольких недель. Примечание для вас: поскольку вы производите такое сильное впечатление, возможно сейчас самое время сделать шаг и добиться того, чего вы хотите.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы знаете больше мелочей, чем любой другой знак зодиака, потому что вы знаток фактов. Так получилось, что в следующие три недели вы будете обожать узнавать что-то новое, поэтому сейчас идеальное время, чтобы пройти онлайн-курс, посетить веб-семинар или сделать что-то, чтобы расширить свой мир!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вам, возможно, придется иметь дело с бюрократическими деталями, касающимися налогов, долгов, имущества и вопросов страхования сейчас и в ближайшие несколько недель. Это должно быть сделано. Не откладывайте на потом. Будьте сильны и сделайте это.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы сейчас сильно сосредотачиваетесь на близких друзьях и партнерах и сохраните свое внимание в течение следующих нескольких недель. Вы заметите, что у вас больше объективного взгляда, чем обычно, а это значит, что вы видите отношения с большей ясностью. Повезло тебе.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вам нравится много работать и веселиться. Сейчас и в следующие три недели вы будете усердно работать, потому что хотите стать лучше организованными. Вы хотите чувствовать, что работаете с умом и с максимальной пользой используете свое время. Да!

Козерог (22 декабря — 19 января)

У вас есть сильное желание заниматься своим делом. В идеале вы бы ускользнули в отпуск. Однако путешествовать сейчас весьма сложно в наше трудное время. Тем не менее в ближайшие три недели расслабьтесь и получайте удовольствие. Наслаждайтесь компанией детей, спортом и творчеством.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Некоторые из вас больше, чем обычно, связаны с родителями. Если так, то это более активное взаимодействие с родителями, домом и семьей будет продолжаться в течение следующих трех недель. Вот почему вы хотите, чтобы ваш мир был маленьким.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы заметили, что ваш ежедневный темп нарастает? Этот темп будет ускоряться в течение следующих трех недель из-за коротких поездок, поручений, заданий, более интенсивного чтения, письма и учебы.

Если ваш день рождения сегодня

Владимир Ленин сегодня делится днем ​​рождения. У вас оригинальный талант. Вы разумны, практичны, и многие из вас любят животных и природу. Вы цените семью. Вам нравится предсказуемый результат. Вы будете усердно работать ради того, чего хотите. Фактически, в этом году вы с радостью будете усердно работать, потому что чувствуете, что строите что-то важное, и вы это делаете. Вы внесете в свою жизнь больше упорядоченности.