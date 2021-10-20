20.10.2021
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Гороскоп

Ежедневный гороскоп: среда 20 октября 2021

14, 15 лунный день. Полная Луна

Предупреждение о Луне

Сегодня пик Полнолуния в Овне. Избегайте покупок и принятия важных решений с 7:30 до 13:15. После этого Луна переходит из Овна в Тельца.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте терпеливы, имея дело с другими сегодня, потому что у всех есть запал, включая вас. Это делает этот день классическим для разногласий, бездумных комментариев и возражений. К счастью, после того, как Лунная тревога закончится, жизнь успокоится. Мягче лучше.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Что-то может происходить за кулисами или накапливаться внутри вас на подсознательном уровне, что заставляет вас легко раздражаться на других. (Возможно, они раздражают?) Прикусите язык и позвольте этому ускользнуть, потому что, когда сегодня закончится Лунная тревога, вы почувствуете себя счастливее.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ожидайте трудностей в общении с друзьями и группами сегодня, особенно со знакомыми женщинами, потому что Луна не в ладах с несколькими планетами. Однако после того, как сегодня закончится оповещение о Луне, Луна будет в новом знаке и вы почувствуете большой сдвиг.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это плохой день, чтобы бросить вызов родителям, начальникам и авторитетным лицам (включая полицию). Если вы поспорите с кем-то у власти, это может быть неприятно. После того, как Лунная тревога закончится, жизнь станет намного проще! Затем вы можете попросить разрешения или одобрения. (И, наверное, поймете.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Держитесь подальше от спорных тем, таких как политика, религия и национальные вопросы сегодня, потому что они будут интенсивными и неприятными. Ничего не решится. (Нет никого более глухого, чем те, кто носит наушники.) После оповещения о Луне вас заметят.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Держитесь подальше от споров по поводу совместной собственности, наследства и вопросов страхования сегодня, пока не закончится Лунное оповещение. Тогда вы можете быть удивлены тем, насколько легко исследовать новые идеи и по-новому взглянуть на вещи. Мило!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вам нужно сотрудничать и быть готовым быть более сговорчивым, имея дело с другими. Это означает, что вам следует избегать разногласий и споров. Однако после того, как оповещение о Луне закончится, все станет более расслабленным и благоприятным. Примечание: проявите терпение.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Избегайте споров о проблемах со здоровьем, домашних животных или о чем-либо, что связано с вашей работой или вашей работой сегодня. Они могут легко возникнуть. Дело в том, что преследовать их будет бессмысленно. Однако после того, как оповещение о Луне закончится, вы достигнете взаимопонимания, сотрудничая с кем-то.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ссоры влюбленных, ссоры из-за детей и острые дебаты, связанные со спортом или социальными планами, могут иметь место сегодня. Определенно не весело. Поэтому наберитесь терпения и прикусите язык. После того, как оповещение о Луне закончится, вы будете более счастливы и готовы к делу.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Избегайте ссор с авторитетами, начальниками, родителями, учителями и полицией. Точно так же избегайте внутренних трений, потому что это ничего не даст и просто сделает всех несчастными. После того, как оповещение о Луне закончилось, для вашего знака наступит прекрасный день.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы можете спорить, разговаривая с повседневными контактами, братьями, сестрами и родственниками. Будьте осторожны, так как это может вызвать опасную ситуацию, особенно при вождении. После того, как оповещение о Луне закончится, вы сможете приятно провести время дома или с членами семьи.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня могут возникнуть финансовые трудности. Обратите внимание на предупреждение о Луне и ограничьте расходы едой и бензином. Однако, как только предупреждение о Луне закончится, все системы начнут работать с вашим знаком. Кроме того, вы будете рады и будете рады поговорить с другими, потому что вам есть что сказать.

Если ваш день рождения сегодня

Телеведущий Владимир Соловьёв (1963) и телекомментатор Владимир Гомельский (1953) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы веселые и оптимистичные. У вас есть подлинное качество, которое заставляет людей доверять вам. Люди тянутся к вам, потому что вы дружелюбны, сострадательны и беспристрастны. Это мощный год! Ожидайте повышения по службе, награды или похвалы за свои усилия. Вы, безусловно, получаете заслуженное признание. Этот центр внимания сейчас на вас!

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