Ежедневный гороскоп: среда 20 июля 2022

Оповещение о Луне

21, 22 лунный день. Третья четверть.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 10:00 до 14:30. После этого Луна переходит из Овна в Тельца.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Действуйте осторожно сегодня. В первой части этого дня Луна в вашем знаке находится в противоречии с Плутоном, что может привести к борьбе за власть. После оповещения о Луне — Луна переходит в Тельца, где расходится с Меркурием. (Разве нет справедливости?) Не говорите ничего, о чем потом пожалеете. Думайте прежде, чем говорить.

Телец (20 апреля — 20 мая)

После сегодняшнего оповещения о Луне (см. выше) Луна переходит в ваш знак. Он находится в вашем знаке два с половиной дня каждый месяц, и когда это происходит, хотя это и усиливает ваши чувства, и в то же время увеличивает вашу удачу. Однако сегодня непростой день. Просто лежите на побережье. Не просите об одолжениях.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Избегайте мелких ссор с друзьями и группами, потому что сегодня они легко возникнут. Посмотрим правде в глаза: они не принесут пользы ни вам, ни кому-либо еще. На самом деле они только создадут напряжение в вашем дне, которое вам не нужно. (Кто это делает?) Позже в течение дня могут помочь исследования или ответы на проблемы.

Рак (21 июня — 22 июля)

Избегайте сегодня утренних ссор с авторитетными фигурами, потому что вы ничего не выиграете. Позже в тот же день вы также можете чувствовать себя не в ладах с другом или членом группы. (Опять?) Будьте умнее и решите проявить терпение сегодня, потому что терпение — это противоядие от гнева.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня полно шансов на мелкие ссоры. Это такие обмены, которые ни к чему не приводят, и о которых вы неизменно потом жалеете. Меркурий находится в вашем знаке, а это значит, что вы не можете устоять перед тем, чтобы не высказывать другим свое мнение. По крайней мере, думайте, прежде чем говорить.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Избегайте споров с другими сегодня, потому что у вас будет соблазн вскочить и ответить. Первоначально у вас могут быть разногласия с кем-то по поводу общей собственности, наследства или долга. К полудню спорные темы станут проблемой. Да, это сложный день.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вам нравится сохранять мир, потому что для вас важна гармония. Поэтому делайте все возможное, чтобы избежать споров с партнерами и близкими друзьями. Позже в тот же день постарайтесь игнорировать разногласия по финансовым вопросам и общему имуществу. Просто ступайте по воде.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Будьте терпеливы с коллегами на работе этим утром. Точно так же будьте терпеливы с вопросами, касающимися домашнего животного, если возникают трудности. Во второй половине дня используйте тот же терпеливый подход к отношениям с партнерами и близкими друзьями.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня утром вы в игривом настроении; тем не менее, любовные ссоры могут иметь место. Родители также могут быть немного не в ладах со своими детьми. Во второй половине дня происходит определенная смена, а значит, нужно соблюдать правила и нормы. Это так просто.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Будьте терпеливы с членами семьи сегодня, особенно с родственницами женского пола (да, в том числе и с мамой). Во второй половине дня все изменится; однако вас могут раздражать романтические партнеры или ваши дети. Демонстрируйте грацию под давлением.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Избегайте споров с братьями и сестрами, соседями и ежедневных контактов этим утром. Вы не должны быть правы. Вам даже не обязательно быть услышанным — не сегодня. Во второй половине дня вероятны проблемы с семьей и домашней сценой. Оставайтесь спокойными.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Денежные споры могут возникнуть сегодня утром. Или, возможно, спор о праве собственности или о чем-то, чем вы действительно владеете. Кто-то мог использовать то, что у вас есть, без разрешения? Днем вы чувствительны к критике. Тем не менее, вы готовы обратить внимание на то, как все делается.

Если ваш день рождения сегодня

Композитор Давид Тухманов (1940) и телеведущий Бори́с Корче́вников (1982) отмечают с вами день рождения сегодня. Вы очаровательный, сострадательный человек, отличный компаньон для других. Вы заботливы и непредвзяты. Тема служения для вас сильна в этом году, поэтому вы будете поддерживать и быть незаменимым для других, особенно для семьи. Поэтому берегите себя. Вы могли бы рассмотреть макияж?