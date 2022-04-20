Ежедневный гороскоп. Среда, 20 апреля 2022

Оповещение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 16:30 до полуночи. После этого Луна переходит из Стрельца в Козерога.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Позже в тот же день, несмотря на оповещение о Луне, это все еще продуктивное время для вас. Вы можете сделать много работы; и что бы вы ни делали, это, скорее всего, произведет впечатление на боссов, родителей, учителей и VIP-персон. Тем не менее, избегайте важных решений во время оповещения о Луне.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это сильное время для вас, потому что Солнце находится в Тельце, а другие планеты поддерживают вас, что дает вам огромный заряд энергии! Работайте, чтобы много сделать, хотя разумно избегать важных решений и покупок во время оповещения о Луне.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Продолжайте работать за кулисами и ведите себя сдержанно, потому что так будет лучше для вас. Тем не менее ваше честолюбие заставит вас работать и достигать своих целей, особенно в конце дня и вечером. Перед сном вы будете думать: «Я много сделал».

Рак (21 июня — 22 июля)

Наслаждайтесь этим популярным временем, особенно разговорами с молодыми людьми. Продолжайте изучать возможности издательского дела, средств массовой информации, медицины, права и высшего образования, посещайте курсы или изучайте что-то новое. (Это повернет вашу рукоятку.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Держите ухо востро, потому что подарки, вкусности и услуги от других могут прийти к вам. (Это неудивительно, потому что вы щедрый знак, и что посеешь, то и пожнешь.) Между тем, сейчас вы легко производите впечатление на других. Имейте это в виду, если вам нужно разрешение или одобрение.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Возможно, вы сможете попросить помощи у кого-то еще, чтобы сделать что-то сегодня. По общему признанию, с Марсом напротив вашего знака вы можете найти кого-то немного раздражающим. К счастью, Венера напротив вашего знака поможет смягчить это.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это удачный день для вас с точки зрения достижения того, что вы хотите сделать. Не волнуйтесь, если вы поздно начнете, потому что позже в тот же день вы станете трудолюбивым! Ищите способы улучшить свою работу. Избегайте важных решений во время оповещения о Луне.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это сильный день для тех из вас, кто работает с детьми, занимается искусством или всем, что связано со спортом. Это определенно будет продуктивный день, если вы работаете в мире развлечений или индустрии гостеприимства, потому что вы можете добиться успеха. Тем не менее, избегайте важных решений во время оповещения о Луне.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы многое сделаете, связанное с домом, семьей и личной жизнью. Это будет включать в себя ремонт, косметический ремонт и улучшение дома. К счастью, вы полны решимости быть эффективными и эффективными прямо сейчас. Хорошо! Это мощная комбинация для достижений.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Как только Луна сегодня войдет в ваш знак, вы станете динамо-машиной! Это означает, что у вас будет энергия для работы, и у вас будет энергия для общения в течение следующих нескольких дней. О да, горящая свеча с обоих концов!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы заняты домашними делами, семейными обсуждениями и возможным ремонтом дома; кроме того, вы сосредоточены на доходах, денежных потоках и основных расходах. Много вращающихся тарелок в воздухе! Будьте умны и соблюдайте ограничения сегодняшнего оповещения о Луне.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

У вас много энергии с огненным Марсом в вашем знаке. Это может сделать вас властным; тем не менее, с прекрасной Венерой в вашем знаке, вы будете мило болтать о чем угодно. Это напряженный день с мощными разговорами. Не соглашайтесь ни на что важное во время оповещения о Луне.

Если твой день рождения сегодня

Актриса, продюсер Джессика Лэнг (1949) и актер («Горлум») Энди Серкис (1964), а также певец, композитор и продюсер (1980) отмечают свой день рождения сегодня. Вам нравятся ваши земные блага. Вы энергичны, полны энтузиазма, сосредоточены и решительны. Вы быстро берете на себя инициативу. В этом году перед вами может встать важный выбор. Это очень социальный год. Ваш творческий потенциал и интерес к жизни будут сильны! Неудивительно, что старые друзья могут снова вернуться в вашу жизнь.