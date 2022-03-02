Ежедневный гороскоп: среда 2 марта 2022

Оповещение о Луне

29, 30, 1 лунный день. Новая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы можете обратиться за советом к кому-то старше или мудрее. Тем не менее, когда вы слышите их совет, вы можете критиковать или сомневаться в его правдивости или пользе. Будьте осторожны, потому что сегодня легко впасть в негативные мысли.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Обсуждения с родителями, начальниками, учителями и VIP-персонами сегодня могут быть немного сложными. Может быть, вы опасаетесь того, что знаете, и не хотите этим делиться? Или, может быть, вы столкнетесь с кем-то, кто делает это с вами? Это может расстраивать.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это фантастический день для учебы, потому что сегодня ваш ум сосредоточен и дисциплинирован. Вам понравится быть очень конкретным в своем подходе к любому предмету. Вы многому научитесь, потому что у вас есть мотивация и выносливость, чтобы держаться там, даже если это немного скучно.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы чувствуете себя финансово консервативным. Возможно, вы захотите что-то охранять или проверить подробности об общем имуществе, наследстве и обо всем, чем вы владеете совместно с кем-то еще. Вы хотите убедиться, что все правильно и что вы получаете честную сделку. Это умно.

Лев (23 июля — 22 августа)

Будьте осторожны, потому что сегодня легко сосредоточиться на недостатках других людей. Никто из нас не безгрешен. Вместо этого напомните себе о положительных качествах этого человека. Вы можете попрощаться с кем-то сегодня.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы будете продуктивны на работе или во всем, что вы делаете сегодня, потому что вы не будете упускать из виду детали и будете работать с осторожностью и осторожностью. Это хороший день для изучения мельчайших деталей плана, потому что вас больше интересуют мелочи, а не общая картина.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это отличный день, чтобы отточить мастерство в исполнительском искусстве или спорте, потому что у вас есть усердие, терпение и выносливость, чтобы продолжать что-то делать, пока вы не станете лучше.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня у вас может быть серьезный разговор с родителем или старшим членом семьи, потому что вы озабочены практическими вопросами. Вы можете строить планы на будущее о том, как обезопасить вещи дома, чтобы создать ощущение надежного убежища на будущее. «И жили они долго и счастливо.»

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня ваш критический талант остр! Это потому, что и Меркурий и Сатурн выстроены в вашем Доме общения (и мышления). Сегодня у вас прекрасный проницательный ум, который может сделать вас немного критическим. Что есть, то есть.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы уважаете деньги и сбережения. Вы не тратите вещи впустую. (Особенно деньги.) Сегодня вы будете еще более консервативны в отношении того, как обращаться с деньгами и имуществом, чем обычно. Это хороший день, чтобы подумать о бюджетах и ​​финансовых планах на будущее.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Общение с другими сегодня может быть немного жестким или неестественным, потому что Меркурий находится на одной линии с Сатурном. Вы можете чувствовать себя защищенным в отношении любой информации, которая вам известна. Вы можете не доверять кому-то. Вы можете попрощаться с кем-то сегодня.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это отличный день для вас, чтобы провести исследование. Ваш ум дисциплинирован, сосредоточен и настойчив. Тем не менее, вы можете впасть в негативные мысли, особенно о своих собственных недостатках или недостатках других. Расслабьтесь! Завтра первый день оставшейся части вашей жизни.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Евгений Дятлов (1963) и актер Михаил Пореченков (1969) сегодня отмечают день рождения. Вы духовный, чувствительный и этичный человек. Семья и близкие друзья важны для вас. У вас высоко развито экстрасенсорное чутье, знаете ли вы это или нет. В этом году ваше внимание будет сосредоточено на партнерах и близких друзьях. Убедитесь, что вы уделяете время себе, чтобы понять, что делает вас счастливым.