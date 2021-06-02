Ежедневный гороскоп. Среда 2 июня 2021

21, 22 лунный день. Третья четверть

Луна в знаке Рыбы ♓

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы чувствуете беспокойство в приятной манере, но можете не знать почему. Однако одна из причин, по которой вы можете почувствовать беспокойство, может заключаться в том, что секрет раскрыт. Возможно, этот секрет про вас? В любом случае, если секреты раскрываются — будьте осторожны. Уважайте чувства других, будьте добрым.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Возможно, сегодня вы встретите нового интересного друга. Или, может быть, старый друг вернется в вашу жизнь и сделает что-то, что вас удивит? Что бы ни случилось, может даже подтолкнуть вас к переосмыслению некоторых будущих целей. На самом деле, это хорошее время, чтобы переосмыслить цели или по-новому взглянуть на вещи.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Внезапно сегодня вы можете ненадолго оказаться в центре внимания, а это значит, что люди заметят вас, особенно начальники, родители, VIP-персоны и полиция. Помните об этом на случай, если вам нужно будет устранить повреждения. Между тем, вы чувствуете себя независимым, даже мятежным.

Рак (21 июня — 22 июля)

Планы путешествий сегодня внезапно изменятся. То же самое для расписания колледжа, университета или технического училища. Кто-то может удивить вас своей позицией по политическому, религиозному или национальному вопросу? В этом случае будьте осторожны с тем, что говорите. Потратьте время на то, чтобы тщательно обдумать ситуацию, чтобы вместо рефлекторного ответа вы ответили вдумчиво.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня может произойти что-то неожиданное, что повлияет на ваши активы, которыми вы делитесь с другими. Это включает совместную собственность, то, что находится в совместном владении, долги, наследство или вопросы страхования. Будьте в курсе событий, чтобы знать, что происходит.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Кто-то из ваших близких сегодня может стать источником сюрприза. Они могут дать вам возможность продвинуться по службе или уйти от рутины. Они могут даже познакомить вас с кем-то другим или необычным.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваш рабочий распорядок или что-то, связанное с вашей работой, будет прервано сегодня. Вы также можете услышать неожиданные новости, связанные со здоровьем. У некоторых из вас может быть сюрприз, связанный с домашним животным? Сегодня много маленьких обходных путей.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Социальные мероприятия и спорт сегодня будут непредсказуемыми. Например, вы можете получить неожиданное приглашение или отменить социальные планы. Точно так же родители должны знать, что с их детьми все непредсказуемо, что также может включать несчастные случаи. Поэтому будьте бдительны.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Что-то, связанное с вашим домашним распорядком, сегодня станет источником сюрприза. Небольшой прибор может выйти из строя или может произойти небольшая поломка. Неожиданная компания может зайти. Это могло быть что угодно. Возможно, у члена семьи неожиданные новости.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете, потому что этот день для вашей репутации очень опасен. Однако хорошая новость заключается в том, что у вас могут быть умные, гениальные идеи, потому что вы можете мыслить нестандартно. Кто знает? Путешествие и короткие поездки будут неопределенными.

Водолей (20 января — 18 февраля)

То, что связано с вашими активами, вашим богатством или вашими доходами, сегодня ненадежно. Например, вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. Держите глаза открытыми, чтобы защитить то, что у вас есть, от потери, кражи или повреждения.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня у вас сильное желание развлечься, поэтому вы можете сделать что-нибудь, чтобы встряхнуть окружающих вас людей. Как вариант, вы можете привлечь к себе кого-то, кто пытается вас встряхнуть! Вы также можете встретить сегодня нового интересного друга. Это не скучный день.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса и телеведущая Юлия Снигирь (1983) и актер Иван Добронравов (1989) сегодня разделяют ваш день рождения. Ваше первое впечатление часто бывает тихим и серьезным. Тем не менее вы всегда обаятельны и дружелюбны. Вы также наблюдательны, интуитивны и внимательны. Ваш оптимизм и находчивость будут способствовать вашему успеху. Пришло время построить что-то важное для себя, заложив фундамент, на который вы сможете положиться в будущем. Ожидайте увидеть ощутимые результаты очень скоро.