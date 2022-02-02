Ежедневный гороскоп: среда 2 февраля 2022

Оповещение о Луне

2, 3 лунный день. Растущая Луна

Сегодня после 6:00 нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это чудесный день, чтобы насладиться компанией других. Тем не менее, вам также понравится проводить время в одиночестве, чтобы искать метафизические и духовные идеи. Сегодня будет мудро руководствоваться своим сердцем, а не разумом. Доверьтесь своим чувствам.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это прекрасный день, чтобы поболтать с другими, потому что вы чувствуете себя счастливым! Добрые чувства и щедрость ко всем будут на повестке дня. Поскольку вы чувствуете себя уверенно и оптимистично, это отличный день, чтобы подумать о своих долгосрочных целях на будущее. Отразите свои идеи от кого-нибудь.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы производите фантастическое впечатление на начальство, родителей, учителей и полицию. Они видят вас мудрым, богатым и успешным. (Видимость успеха почти так же сильна, как и сам успех.) Вы можете использовать это для продвижения своих интересов.

Рак (21 июня — 22 июля)

Планы путешествий привлекательны сегодня, потому что вы хотите узнать больше и расширить свой опыт в мире. Групповые занятия, особенно те, в которых задействованы другие культуры и разные страны, понравятся. Ожидайте позитивных новостей, связанных с медициной и юридическими вопросами.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это отличный финансовый день для вас. Держите свои карманы открытыми, потому что подарки, вкусности, награды и услуги от других будут приходить к вам. Вы можете воспользоваться богатством других, включая банки и кредитные учреждения.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Отношения с самыми близкими вам людьми сегодня теплые и дружеские. Люди чувствуют взаимную щедрость друг к другу. Важно знать, что сегодня такой день, когда вы получите то, что отдаете, особенно с точки зрения доброты, дружбы и поддержки.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Поездки, связанные с работой, вероятны для многих сегодня. Тем не менее, что бы ни случилось, это счастливый день для вас. Вам понравится болтать с коллегами и клиентами. Групповые встречи и конференции будут положительными. Возможно, вы увидите способы увеличить свой доход!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это чудесный, счастливый день для вас! Это идеальный день для отпуска. Возьмите продолжительный обед или уйдите с работы пораньше. Сегодня вы чувствуете себя уверенно и комфортно, общаясь с другими людьми, особенно с группами. Наслаждайтесь веселыми развлечениями с детьми, спортивными мероприятиями и романтическими свиданиями.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Пригласите компанию на вкусную еду и напитки, потому что это прекрасный день, чтобы развлечься дома. Если да, то эта встреча будет успешной. Сегодня люди щедры и сердечны, а главное, не мелочны.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Поскольку сегодня вы находитесь в таком позитивном настроении, ваши отношения со всеми будут оптимистичными и счастливыми. На самом деле, вы можете быть образцом для подражания для кого-то. Они будут восхищаться вашим мужественным оптимизмом и искренним доброжелательным отношением к окружающим. Хороший день, чтобы узнать что-то новое и насладиться компанией братьев и сестер.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня предпочтение отдается бизнесу и коммерции, потому что люди оптимистичны и уверены в себе. Вы готовы рискнуть и рискнуть, потому что чувствуете, что сейчас подходящий момент для финансовых спекуляций. Ищите способы увеличить свой заработок. (Если вы делаете покупки, сохраняйте чеки.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы чувствуете, что все в порядке, и вам нечего бояться. Это потому, что Луна в вашем знаке находится в одной линии с удачливым Юпитером, а также танцует с прекрасной Венерой. Это победный день для вас! Вы получите все, что отдадите.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Шакира (1977) и певица Юлия Михальчик (1985) отмечают сегодня свой день рождения. Вы миролюбивый, дипломатичный человек, который ценит дом и семью так же, как свою карьеру. Вы сосредоточены на достижении своих целей, что вы делаете с дружелюбным подходом. Этот год захватывающий, потому что это начало нового девятилетнего цикла. Имейте смелость исследовать новые идеи и открывать новые двери!