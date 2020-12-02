Ежедневный гороскоп. Среда 2 декабря 2020

17, 18 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рак ♋

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы хотели бы сменить обстановку в это время, сделайте все возможное, чтобы путешествовать, совершить короткое путешествие или изменить свой повседневный мир. Идите туда, где вы никогда раньше не были. Короткая поездка по другому району?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы думаете о деньгах чаще, чем обычно. (Давайте посмотрим правде в глаза, как финансовый волшебник Зодиака, денежные вопросы никогда не забываются.) Это отличное время для финансовых переговоров с другими, потому что люди будут восприимчивы ко всему, что вы хотите.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Не забывайте больше спать, потому что Солнце находится от вас (в вашей карте) так же далеко, как и в течение всего года, а Солнце является вашим источником энергии. Если Меркурий также находится напротив вашего знака, между вами и другими существует сильная связь и возможно, конфликт.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня Луна в вашем знаке, а значит, вы более эмоциональны. Однако в те два дня каждого месяца, когда Луна находится в вашем знаке, вам также немного повезло! Возможно, вы захотите это проверить? Почему бы не попросить вселенную об одолжении?

Лев (23 июля — 22 августа)

Это веселое время! Вы наслаждаетесь развлечениями и ремонтом дома или общением с членами семьи. Однако сегодня и завтра вы можете предпочесть побыть одному и наслаждаться уединением, чтобы вы могли медитировать и читать письма от фанатов.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Планеты предлагают вам противоречивый выбор. Вы хотите быть общительным и разговаривать со всеми. Однако вы также хотите спрятаться дома. Вы можете предпочесть что-нибудь почитать или изучить. (Вы исследователь и любитель зодиака.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это напряженное, динамичное время, потому что вы читаете, пишете и учитесь, к тому же короткие поездки, разговоры с другими людьми и встречи предъявляют к вам требования. Сегодня у вас высокий уровень визуализации, а это значит, что другие замечают вас больше, чем обычно (включая полицию).

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

У вас на уме денежные вопросы. Сегодня вы хотите убежать от них и «уйти от всего этого». Тем не менее, вы готовы много работать и это хорошо, потому что с Венерой в вашем знаке все вас любят. Это хороший день, чтобы сделать покупки для себя.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это мощное время, потому что Солнце и Меркурий находятся в вашем знаке. Из-за этого люди будут вас слушать. Вы должны знать, что у вас есть это преимущество и использовать его. Сегодняшняя Луна привлечет ваше внимание к вопросам долевого имущества и наследства.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы счастливы оставаться в тени и работать в одиночку или за кулисами. Усиление хаоса или требований на внутреннем фронте продолжается, но теперь вы все берете на себя. Между тем, сегодня, поскольку Луна находится напротив вашего знака, вы должны приспосабливаться к другим и сотрудничать. Ну что ж.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это популярное время для вас и вы больше, чем обычно, общаетесь с молодыми людьми. Это прекрасное время для вас учить или тренировать людей, потому что сейчас вы особенно убедительны. Между тем на вас благосклонно смотрят начальство, родители и власть имущие.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это веселый день! Солнце находится высоко в вашей карте, что означает, что люди восхищаются вами. Между тем, Венера поощряет путешествия и общение с «разными» людьми. И, конечно же, Луна хочет, чтобы вы наслаждались социальными прогулками, спортом и развлечениями с детьми.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Владимир Пермяков (1957), певица Бритни Спирс (1981) и актриса Люси Лью (1968) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы любите разнообразие, поэтому любите приключения, спонтанность и веселье! Тем не менее, вам нравятся цели и безопасность. Этот год будет более спокойным. Ваш разумный выбор будет заключаться в сотрудничестве с другими, потому что ваши отношения с другими людьми принесут вам пользу, даже в деловых и личных отношениях. Используйте любую возможность проявить доброту и быть полезным.