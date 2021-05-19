Ежедневный гороскоп. Среда 19 мая 2021 года

8, 9 лунный день. Первая четверть

Луна в знаке Лев ♌

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений с 12:00 до 14:00 сегодня. После этого Луна переходит из Льва в Деву.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня у нас два разных настроения. Утром и во время оповещения о Луне вы чувствуете себя празднично. Вам понравится расслабиться или весело провести время со спортом и весело провести время с детьми. (Это также романтическое время.) Когда Лунная тревога закончится, пора работать продуктивно!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодняшний день начинается с сосредоточения внимания на доме и семье. У вас может быть важная беседа с членом семьи женского пола, возможно, с мамой? Во время оповещения о Луне не покупайте ничего, кроме еды. Однако после того, как оповещение о Луне закончится, вы почувствуете себя социально ориентированным и захотите повеселиться!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

У вас есть сильное желание общаться сегодня. У вас есть что-то, что они говорят и вы хотите, чтобы вас услышали. Вы также хотите слышать, что говорят другие. Примечание: во время полудня лунного оповещения избегайте важных решений. Не соглашайтесь ни на что важное. После этого расслабьтесь дома.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня у вас на уме проблемы с деньгами, поэтому вам важно знать о Луне, которая происходит в полдень. В это время ограничьте свои траты едой. Не принимайте важных решений. После того, как все закончится, вы начнете действовать!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня все пойдет по-вашему, потому что Луна в вашем знаке. Во время полудня Лунного оповещения ограничьте свои траты едой и не принимайте важных решений. После того, как все закончится, ваш ум обратится к финансовым вопросам и денежным потокам.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы хотите уйти от суеты вокруг вас. Если вы работаете, вы предпочтете работать в одиночку или за кулисами. Это хорошо. Во время полудня Лунного оповещения действуйте осторожно. Ограничьте трату денег едой. После того, как все закончится, вы получите силу, потому что Луна в вашем знаке!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня может быть важен разговор с подругой. Вы можете обсудить будущие цели. (Не забывайте избегать принятия решений во время полудня Лунной тревоги.) После того, как Лунная тревога закончится, найдите уединение и расслабьтесь. Побалуйте себя.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Личные данные о вашей личной жизни могут быть открыты сегодня. Имейте в виду это. Тем временем будьте осторожны во время полудня Лунного оповещения. Не занимайтесь волонтерством в это время. Не принимайте важных решений. Когда все закончится, пообщайтесь с друзьями в Интернете или лично.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вам нужны стимул и приключения, поэтому вы хотите заняться чем-то другим или узнать что-то новое. Вы готовы ко всему, что встретится на вашем пути. Не принимайте важных решений во время полудня с предупреждением о Луне. После этого люди замечают вас — особенно начальники, родители и полиция.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы думаете о финансовых проблемах, особенно о наследстве или о том, как чем-то поделиться. Обратите внимание: не принимайте важных решений во время оповещения о Луне сегодня. Не подписывайте документы в течение этого времени. После этого приятного вам дня!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы сосредоточены на близких друзьях и партнерах, тем не менее, не соглашайтесь ни на что важное во время оповещения о Луне. (Для вашего же блага.) После того, как Лунная тревога закончится, свяжите свободные концы с бюрократизмом — налогами, долгами и совместной собственностью.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы стремитесь выполнять мелкие поручения и задачи, связанные с гигиеной. Вы могли бы сделать кому-то одолжение сегодня. Имейте в виду, что во время оповещения о Луне вам следует ограничить траты едой и газом. После этого разговор с партнером или близким другом будет иметь смысл.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Микеле Плачидо, сыгравший комиссара Каттани в сериале «Спрут» (1946), актриса и телеведущая Лера Кудрявцева (1971) и актриса и певица Наталья Орейро (1977), сыгравшая Милагрос Эспозито в сериале «Дикий ангел» делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы умны, сообразительны и отзывчивы. У вас выносливость и широкий круг интересов. Вы импульсивны и креативны, но в то же время практичны и ориентированы на детали. В наступающем году ваше внимание к близкой дружбе и партнерству возрастет. Это ваша возможность узнать больше о себе и тех отношениях, которых вы хотите. В этом году будет мягче.