Ежедневный гороскоп. Среда 19 февраля 2020

25, 26 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Козерог ♑

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Козероге.

Овен (21 марта-19 апреля)

Вы высокий, а именно сегодня и это хорошо. Другие восхищаются вами, включая боссов, родителей и VIP-персон. Из-за этого внимания, которое вы привлекаете, у вас может быть возможность поехать куда-нибудь в будущем? Что-то определенно расширит ваш мир.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это идеальный день для составления планов путешествий! Вы оптимистичны, амбициозны и готовы расширить свой мир. Это также прекрасный день для обсуждения вопросов, связанных с рукописями, публикацией и работой в средствах массовой информации. Вы также преуспеете в дискуссиях о медицине и законе.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Держите свои карманы открытыми, потому что сегодня на вашем пути появятся подарки и услуги от других. Это отличный день, чтобы попросить подарок или кредит или занять деньги. Между тем, ваша привязанность к кому-то теплая и сексуальная!

Рак (21 июня-22 июля)

Это отличный день, чтобы пообщаться с другими и насладиться теплым разговором с партнером или близким другом. Люди чувствуют себя щедрыми друг к другу, плюс, чувство оптимизма пронизывает все и это делает ваши обмены с другими очень оптимистичными.

Лев (23 июля — 22 августа)

Путешествие на работу будет положительным опытом сегодня. Вам не только понравится путешествовать, это принесет вам пользу в некотором роде. Это также хороший день для работы с иностранными интересами и другими странами. Встречи и сборы будут позитивными для вас.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Воспользуйтесь любой возможностью пообщаться с другими сегодня. Наслаждайтесь спортивными событиями и игривыми мероприятиями с детьми. Возьмите долгий обед. Это веселый день для вечеринок, поэтому вы должны как-то хорошо провести время. Вы заслуживаете это!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это хороший день для изучения возможностей недвижимости. Это также замечательный день, чтобы развлечься дома. Запасите холодильник и пригласите гостей на пиццу или пирог. Вы не ошибетесь, развлекаясь дома сегодня, потому что люди гениальны и дружелюбны.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы полны больших идей сегодня! Однако причина, по которой ваши идеи настолько амбициозны, заключается в том, что вы сами оптимистичны. Вы верите в свое будущее! Вы верите, что ваши идеалы полетят! И действительно, они, вероятно, будут, потому что большинство из нас боится надеяться на лучшее.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это отличный день для бизнеса и коммерции. Ищите способы увеличить свой доход или увеличить свои доходы и прибыль. Путешествия, связанные с работой и общение с зарубежными странами также будут выгодным выбором.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы чувствуете себя счастливым, будучи на своем месте. В конце концов, удачливый Юпитер в вашем знаке в этом году и этого не случалось уже более десяти лет! И это не повторится до 2032 года. Да, вам есть за что быть благодарным. Используйте это счастье!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это хороший день для вас, даже если вы решите работать в одиночку или за кулисами. Вы чувствуете себя довольным и счастливым со своим миром. Оглянитесь вокруг, чтобы увидеть красоту вашего повседневного существования. Также цените людей, которые в вашем мире. Повезло вам!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это популярный для вас день, а это значит, что вам понравится общаться с другими. Мало того, что вы будете хорошо проводить время с друзьями, ваше взаимодействие с клубами, группами и организациями также будет успешным. Это отличный день, чтобы поделиться планами и целями на будущее с кем-то, чтобы узнать их мнение.

Если ваш день рождения сегодня

Певец и композитор Юрий Антонов разделяет ваш день рождения сегодня. Вы чувствительный, романтичный мечтатель, который ставит благополучие близких перед своим. Поскольку это год преподавания и обучения, вы научитесь чему-то, что задает вам новое направление, которое может иметь решающее значение для вашего успеха в следующем году. Почему бы не изучить медитацию, йогу или любую дисциплину, которая поможет вам лучше понять, кто вы есть?