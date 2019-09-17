Ежедневный гороскоп. Среда 18 сентября 2019

19, 20 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Телец ♉

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Тельце.

Овен (21 марта-19 апреля)

Вы должны быть готовы сегодня, особенно в отношении денег, денежных потоков и финансовых вопросов, потому что что-то неожиданное может повлиять на ваше богатство. Вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. Делайте все возможное, чтобы защитить свои вещи от потери, кражи или повреждения. Удачи.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна в вашем знаке выровнена с диким Ураном. Будьте готовы к внезапным изменениям настроения. Вы также будете очень подвержены необъяснимым, импульсивным внезапным действиям и идеям. У вас также есть сильное желание искать личную свободу.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это беспокойный день для вас. У вас может возникнуть ощущение, что вы ждете, пока другой ботинок упадет. Все круто, так что не впадайте в чувство страха и беспокойства, потому что они всего лишь короткое темное облако на вашем горизонте. Расслабьтесь.

Рак (21 июня-22 июля)

Подруга может вас удивить или бросить в вас мяч. Это может быть приятно – или нет. Точно так же ваши отношения с группами, клубами и крупными организациями или конвенциями могут внезапно прекратиться или сделать неожиданный обход. Оставайтесь гибкими.

Лев (23 июля — 22 августа)

Ожидайте несколько сюрпризов, имея дело с боссами, родителями, учителями, VIP-персонами и полицией сегодня. Будьте умны, следуйте правилам и придерживайтесь принципов закона. Даже тогда что-то может сбить вас с толку. Что бы ни случилось – никогда не стоит недооценивать силу вежливости.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Планы поездок будут отменены, изменены или отложены сегодня. По иронии судьбы, вам, возможно, придется неожиданно отправиться в путешествие, когда вы этого не ожидали. Вы также можете получить прозрение, узнав что-то новое или придя к новому выводу относительно религии, метафизики или философии. (Может быть круто.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Перепроверьте детали, касающиеся банковской деятельности, общего имущества, наследства, а также имущества, за которое вы можете нести ответственность, особенно если им владеет кто-то другой. Причина этого в том, что что-то неожиданное может повлиять на эти области и застать вас врасплох. Будьте начеку.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Партнер или близкий друг, скорее всего, удивит вас сегодня. Они могут потребовать другое соглашение в партнерстве? Они могут хотеть больше свободы? Возможно, вы хотите больше свободы? Что бы ни случилось, тщательно продумайте ситуацию и не реагируйте импульсивно. Будьте спокойны и круты.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ваш рабочий день будет прерван сегодня из-за нехватки персонала, поломок оборудования, компьютерных сбоев, перебоев в подаче электроэнергии, пожарных учений – чего-то. Зная это заранее, дайте себе дополнительное время, чтобы справиться с неожиданностями. Будьте умным.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это предрасположенный к несчастным случаям день для ваших детей, если вы являетесь родителем, а это значит, что вы должны быть очень бдительными с самого начала. Это включает в себя, когда они встают, завтракают и доставляют их в школу. Держите глаза открытыми. Между тем, поскольку социальные планы могут измениться сегодня, дважды проверьте детали, прежде чем действовать.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваша домашняя рутина будет прервана сегодня. Мелкая бытовая техника может сломаться или могут произойти небольшие поломки. Кто-то неожиданный может постучать в вашу дверь, что может быть немного пугающим. Дайте себе дополнительное время, чтобы иметь место для маневра, чтобы справиться с неожиданностью.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете сегодня, потому что это мягкий, подверженный случайностям день для вашего знака. Будьте особенно осторожны за рулем, ездой на велосипеде, ходьбой и бегом. С другой стороны, у вас могут быть блестящие, гениальные идеи о чем-то! (Вы выигрываете, вы проигрываете.)

Если ваш день рождения сегодня

Оперная певица Анна Нетребко разделяет ваш день рождения сегодня. Вы спокойны, сдержаны и интеллектуальны. Поскольку вы интуитивны, вы доверяете своим инстинктам. В этом году вы закроете много вещей, которые начали девять лет назад. Пришло время оставить тяжелое бремя и перейти к чему-то новому и более легкому! Начните определять, что больше не актуально в вашей жизни. Вы облегчаете свою нагрузку, чтобы подготовиться к новым начинаниям.