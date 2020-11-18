Ежедневный гороскоп. Среда 18 ноября 2020

3, 4 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Козерог ♑.

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это отличный день для решения финансовых вопросов, касающихся завещаний, наследства, совместной собственности, а также состояния и активов вашего партнера или кого-то еще, даже банка. Что бы вы ни делали, вы будете делать аккуратно, без ошибок.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Разговоры с партнерами и близкими друзьями сегодня будут серьезными и практическими. Это идеальный день, чтобы обсудить разделение труда или то, как разделить расходы и другие практические вопросы, которые вызывают проблемы в отношениях.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это будет продуктивный рабочий день, потому что вы мысленно сосредоточены на достижении чего-то. Вы будете ориентированы на цель и что бы вы ни делали, вы будете делать осторожно. Обратите внимание на детали. Вы не будете против рутинной работы или ожидания своей очереди.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня будут продуктивны и практичны дискуссии о воспитании и образовании детей. Это также хороший день для обсуждения практических приложений, касающихся спорта, а также вопросов, связанных с домашними животными. Возможно, вы захотите составить планы на будущее!

Лев (23 июля — 22 августа)

Семейные дискуссии сегодня пройдут хорошо, потому что они будут серьезными, трезвыми и продуктивными. Вы могли бы обсудить домашний ремонт. Вы также можете прислушаться к советам кого-нибудь постарше и опытнее. Что бы ни случилось, принесет результаты, которые принесут пользу вашему дому и семье.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня ваш ум тщательно сфокусирован. Обратите внимание на детали. Кроме того, вам будет легко справиться с любой задачей, которую вы перед собой поставите. Разговоры с другими будут серьезными и касаются практических вопросов. Хороший день для учебы.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы будете серьезны и осторожны во всех финансовых делах, особенно в обращении с наличными или принятии решений относительно ваших активов. Делая покупки, вам захочется покупать практичные вещи длительного пользования. Прежде всего, вы не потратите зря свои деньги! Вы будете уважать их ценность.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это замечательный и продуктивный день для вас! Меркурий в вашем знаке прекрасно танцует с Сатурном, что дает вам упорядоченное состояние ума и сильное чувство самодисциплины. Это означает, что вы будете строить планы на конкретном уровне, которые выполнимы. Все, что вы делаете, будет делаться осторожно, без брака. Браво!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это фантастический день для исследований любого рода, потому что ваш ум сосредоточен и у вас есть непреходящая энергия, которая будет продолжать искать то, что вы хотите, пока вы не найдете это. Вас не будут отпугивать детали или рутинная работа, потому что вы хотите добиться того, что вы намеревались сделать.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вам повезет, если у вас будет возможность воспользоваться советом кого-то более старшего сегодня, потому что этот человек спасет вас от множества луж грязи, которые вам не нужно делать. В конце концов, вам не нужно изобретать велосипед.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Обсуждения с начальством, родителями, учителями, VIP-персонами, полицией и любым авторитетным лицом в вашей жизни сегодня пройдут хорошо, потому что вы будете их слушать. Они будут очень конкретны в своих запросах или требованиях. Они знают, чего хотят. В свою очередь, вы доставите товар.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это прекрасный день для учебы, потому что ваш ум сосредоточен и подготовлен к обработке фактов, ориентированных на детали. Вы не устанете и не бросите курить. Вместо этого вы будете продолжать работать, пока не узнаете, что именно хотите знать. Ваше серьезное отношение может привлечь внимание кого-то важного.

Если ваш день рождения сегодня

Музыкант Михаил Муромов (1950), юморист Геннадий Ветров (1958) и певица Аманда Лир (1939) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы верны близким. Вы увлечены и преданы своему делу. У вас всегда драматическое чутье! Служение другим будет для вас важной темой в этом году, особенно в вашей семье. Поэтому заботьтесь о себе, чтобы быть сильным ресурсом. Тем временем решите инвестировать в отношения, которые вам дороги. Общайтесь с хорошими людьми.