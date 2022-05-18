Ежедневный гороскоп: среда 18 мая 2022
Оповещение о Луне
18 лунный день. Убывающая Луна.
Избегайте покупок или важных решений сегодня. После этого Луна переходит из Стрельца в Козерога.
Овен (21 марта — 19 апреля)
Вы сегодня уверены в своих взглядах, особенно в разговорах с родителями, начальством и авторитетными людьми. Вас интересуют большие идеи, а не мелкие детали. Вы можете быть удивлены, если кто-то оспорит то, что вы хотите сказать. (Расслабьтесь, сегодня все самоуверенны.)
Телец (20 апреля — 20 мая)
Сегодня вы увлечены глубокими дискуссиями о философии, религии и других интеллектуальных идеях или системах жизненных убеждений. Вы обсудите некоторые идеи, которые у вас есть, и вам будет интересно услышать, что говорят другие люди.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Поскольку сегодня вы чувствуете себя великодушным и доброжелательным по отношению к другим, вы можете заняться сбором средств или подумать о том, как получить помощь от третьего лица или возможно, от друга или партнера, чтобы вы могли помочь нуждающемуся. Возможно, вы поощрите кого-то быть щедрым? Или подать пример?
Рак (21 июня — 22 июля)
Наслаждайтесь интеллектуальным подшучиванием с партнерами и близкими друзьями уже сегодня. У вас есть определенные идеи о чем-то, и вам интересно услышать, что говорят другие. Вы будете особенно наблюдать за их реакцией, когда будете делиться своими идеями.
Лев (23 июля — 22 августа)
Отношения с коллегами сегодня будут теплыми и дружескими. Отчасти это связано с тем, что вы чувствуете себя щедрым по отношению к окружающим, а это значит, что люди, скорее всего, ответят вам тем же. Вы хотите помогать другим и поощрять их во всем, что они делают. (Львы — вдохновляющие лидеры.)
Дева (23 августа — 22 сентября)
Это прекрасный день, чтобы поболтать и насладиться компанией друзей! Вам понравится искусство и любые развлечения, включая театр. Спортивные мероприятия также придутся по вкусу, потому что веселые мероприятия сегодня находятся в верхней части вашего списка.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Наслаждайтесь роскошным отдыхом дома сегодня. Возьмите хорошую еду и питье, чтобы вы могли побаловать себя некоторыми греховными удовольствиями. Вздремните после обеда. Наслаждайтесь развлечением кого-то. Купите что-нибудь красивое для того места, где вы живете. Сделайте сегодняшний день особенным.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Обсуждения с другими будут оптимистичными и интересными, потому что вы сегодня находитесь в позитивном настроении. Вы хотите поделиться своими идеями и в частности, вы хотите обсудить глубокие темы — что-то опрометчивое и значимое. Наслаждайтесь изучением чего-то, что расширяет ваш мир.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Обратите внимание на свои идеи по зарабатыванию денег сегодня, потому что они, возможно, заслуживают внимания. Сказав это, если вы ходите по магазинам, у вас будет соблазн быть экстравагантным и возможно, переборщить. Имея это в виду, сохраняйте чеки и коробку. (Счастье — это иметь альтернативы.)
Козерог (22 декабря — 19 января)
Сегодня Луна в вашем знаке танцует с удачливым Юпитером, что заставляет вас чувствовать теплое сердце ко всем. Вам также будут интересны «большие» идеи и философии, потому что вы хотите расширить свой кругозор и узнать что-то новое. Сегодня у вас разум орла, а не разум мыши.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Вы будете счастливы устроиться где-нибудь в уютном коконе и почитать книгу или изучить новые идеи, или сделать что-то, чтобы расширить свой мир, но в уединенной, тихой обстановке. Одно можно сказать наверняка: вы очень цените свое повседневное окружение. Вы счастливы быть в своей шкуре.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Обсуждения с друзьями и группами сегодня будут радостными и сердечными. Кто-то может поддержать вас в обсуждении ваших будущих целей. Если это так, они будут призывать вас мыслить масштабно и ожидать большего для себя.
Если ваш день рождения сегодня
Актриса Ольга Ломоносова (1978) и певица Сандра (1962) сегодня отмечают с вами день рождения. Вы сердечный человек, который помогает другим и часто заботится о людях. Вы трудолюбивы и сосредоточены. Многие из вас разносторонне развиты. Этот год будет более мягким и медленным. Ваше внимание будет сосредоточено на отношениях и ваших собственных потребностях, особенно на определении того, что делает вас счастливым.
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