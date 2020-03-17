Ежедневный гороскоп. Среда 18 марта 2020

23, 24 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Козерог ♑

Лунная тревога

Избегайте покупок или важных решений с 17:30 до 18:30 по восточному поясному времени сегодня. После этого Луна движется из Козерога в Водолея.

Овен (21 марта-19 апреля)

Солнце вот-вот войдет в ваш знак, где оно будет оставаться в течение следующих четырех недель, повышая вашу энергию и приводя к вам важных людей и благоприятные ситуации. Это ваш шанс сиять, потому что вы звезда!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ваш день рождения через месяц. Это означает, что ваш личный год заканчивается. Оглянитесь через плечо, чтобы увидеть, насколько хорошо вы справляетесь с искусством жизни? Как вы хотите, чтобы ваш новый год был другим? Определите некоторые из этих новых целей в течение следующих четырех недель.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы будете популярны в ближайшие четыре недели! Принимайте приглашения на вечеринку. Наслаждайтесь дружескими отношениями с друзьями и вступайте в клубы, группы и профессиональные организации. Следующие четыре недели – идеальное время для серьезной постановки целей.

Рак (21 июня-22 июля)

В течение следующих четырех недель Солнце находится наверху вашей диаграммы, что происходит только один раз в год. Это означает, что символически он освещает вас лестным светом, который позволяет вам произвести невероятное впечатление на всех — особенно на боссов и VIP-персон. Ура!

Лев (23 июля — 22 августа)

Отличные новости! В течение следующих четырех недель Солнце будет в вашем другом Огненном Знаке, который положительно поднимет вашу энергию. Это также увеличит ваше желание путешествовать и исследовать возможности в СМИ, издательском деле, юриспруденции и медицине.

Дева (23 августа — 22 сентября)

В течение следующих четырех недель вы будете более страстными и энергичными во всем в своей жизни. Это включает в себя секс и деньги. О, да. Вы определенно будете защищать свои собственные интересы в отношении наследства и общего имущества.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Солнце будет напротив вашего знака в течение следующих четырех недель. (Это происходит только один раз в год.) Для начала это означает, что вы будете более уставшим, чем обычно, и вам нужно больше спать. Это также означает, что вы будете сосредоточены больше, чем обычно, на партнерских отношениях и близких дружеских отношениях.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В следующие четыре недели вы перевернете новый лист. Вы хотите быть здоровее, вы хотите быть более эффективным, вы хотите быть продуктивным, и вы хотите, чтобы ваша жизнь протекала более гладко. Вы имеете в виду бизнес!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Каникулы, развлечения, спортивные и веселые мероприятия с детьми будут главными в вашем меню в течение следующих четырех недель. Романтика будет процветать! Выйдите из своего социального календаря и сделайте несколько забавных свиданий, потому что жизнь коротка.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Дом, семья и ваша личная жизнь будут в центре вашего внимания в ближайшие четыре недели. На самом деле, многие из вас будут больше, чем обычно, связаны с родителями. Уважайте вашу потребность в тишине и покое и отдыхайте дома, когда у вас есть такая возможность.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Темп ваших дней ускорится в ближайшие четыре недели – определенно! Внезапно у вас есть куда пойти, чем заняться и на что посмотреть! Примите этот быстрый темп. Наслаждайтесь короткими поездками, поручениями, встречами и беседами со всеми.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Деньги, заработок и денежный поток будут вашим основным направлением в ближайшие четыре недели. Из-за этого многие из вас будут генерировать отличные идеи для зарабатывания денег. Другие найдут способы увеличить свой доход или заработать немного денег на стороне. Наслаждайтесь!

Если ваш день рождения сегодня

Руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский разделяет ваш день рождения сегодня. Вы независимы и готовы принять любой вызов. Поскольку это год преподавания и обучения, вы научитесь чему-то, что задает вам новое направление, которое может иметь решающее значение для вашего успеха в следующем году. Почему бы не изучить медитацию, йогу или любую дисциплину, которая поможет вам лучше понять, кто вы есть? Исследуйте что-то новое.