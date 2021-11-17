Ежедневный гороскоп: среда 17 ноября 2021

13, 14 лунный день. Растущая Луна

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте умны и дважды проверьте детали, связанные с банковским делом, совместной собственностью, наследством, страхованием и всем тем, чем вы делитесь с кем-то еще, потому что что-то неожиданное может нарушить ситуацию сегодня.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы можете встретить кого-то необычного или «другого». Более вероятно, что друг или ваш партнер бросят вам мяч или предложат что-то, чего вы не ожидали. Они могут потребовать большей свободы в отношениях. Ожидайте сюрприза сегодня.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ваш рабочий распорядок или что-то, связанное с вашей работой, сегодня изменится: нехватка персонала, перебои в подаче электроэнергии, поломки оборудования, компьютерные сбои — может быть что угодно. Поэтому будьте умны и выделяйте дополнительное время, чтобы у вас было пространство для маневра, чтобы справиться с неожиданностями.

Рак (21 июня — 22 июля)

Родители примите к сведению: это опасный день для ваших детей, поэтому будьте особенно бдительны. Между тем, каждый может ожидать изменения планов в отношении общественных мероприятий или чего-либо, связанного со спортом и искусством. Вы можете получить приглашение-сюрприз? Светское мероприятие может быть отменено?

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня ваш домашний распорядок будет прерван. Возможно, выйдет из строя небольшой прибор или произойдет небольшая поломка? Кто-то неожиданный может постучать в вашу дверь? Было бы разумно заполнить холодильник, потому что все может случиться и к нему надо хорошо подготовиться. Еда всегда помогает.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Обратите внимание на все, что вы говорите и делаете сегодня, потому что это день, в котором легко произойти несчастные случаи. Ваш распорядок дня будет прерван. Новые лица, новые места и новые идеи могут изменить вас. К счастью, вы легко встанете на ноги и будете готовы мыслить нестандартно.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Следите за своими деньгами и своим имуществом сегодня, потому что на них может повлиять что-то неожиданное. Например, вы можете найти деньги и вы можете потерять деньги. Будьте умны и следите за своим имуществом, чтобы защитить его от потери, повреждения или кражи. Проверьте свой банковский счет.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Огненный Марс в вашем знаке сидит напротив непредсказуемого Урана. Это сделает вас импульсивным и поспособствует необдуманным действиям с вашей стороны. Вы можете действовать, не задумываясь. Не забудьте сосчитать до трех, прежде чем что-то сказать или сделать, чтобы не пожалеть.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы чувствуете легкое беспокойство. Возможно, что-то происходящее за кадром вас удивит. Например, может раскрыться секрет. Действуйте осторожно, потому что сегодня для всех будет много маленьких сюрпризов. В некоторых случаях авария.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Возможно, вы захотите сегодня руководить деятельностью друга или группы. Если это так, хорошо подумайте о том, что вы делаете, потому что все непредсказуемо и не будет разворачиваться так, как вы ожидаете. Кто-то в группе может возмутиться против ваших предложений. Сегодня все непросто.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня сложно предсказать, как на вас отреагируют начальство, родители, учителя и полиция. Все могло пройти гладко — или нет. Определенно плохой день, чтобы бросать вызов авторитетным фигурам. Вместо этого решите отсидеться, пока все не станет более предсказуемым.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Планы путешествий сегодня почти наверняка изменятся. Поэтому дайте дополнительное время, чтобы справиться с неожиданностями. В качестве альтернативы вам, возможно, придется отправиться в путешествие, хотя вы этого не ожидали. Точно так же может измениться школьное расписание, особенно на уровне колледжа и университета.

Если ваш день рождения сегодня

Кинорежиссер Мартин Скорсезе (1942) и актриса Софи Марсо (1966) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы умны и сообразительны. Вы умеете мотивировать других и вдохновлять их. У вас яркая, динамичная личность. Вы отличный коммуникатор. Это год служения для вас, когда вы сосредоточитесь на своих обязанностях перед другими, особенно перед семьей.