Ежедневный гороскоп. Среда 17 марта 2021

4, 5 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Телец ♉

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы эмоционально отождествляете себя со своим имуществом, что может привести к сильной привязанности к чему-либо. Вы можете чувствовать собственничество по этому поводу. На более тонком уровне, возможно, вы обнаружите, что вам нужно защищаться по поводу чего-то, где на самом деле ничего не поставлено на карту?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня в вашем знаке Луна, что немного улучшает вашу удачу. Однако вы можете обнаружить, что чувствуете себя более эмоционально во всем, что может сделать вас требовательным. (Это потому, что сегодня вы чувствуете более сильную потребность в общении с другими.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы испытываете искушение отстраниться и сохранить свои чувства в тайне. Вы не антиобщественны, вы предпочитаете побыть наедине с собой и наслаждаться уединением. Отношения с женщинами могут быть немного натянутыми. (Вам не нужно общаться, если вы не хотите.)

Рак (21 июня — 22 июля)

Ваш эмоциональный контакт с друзьями будет важен для вас сегодня. Вы можете почувствовать более глубокую связь с кем-то? Вы также можете чувствовать себя более защищающим или более поддерживающим, чем обычно. Это также хороший день, чтобы изучить ваши общие цели на будущее.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня в центре вашего внимания ваша профессиональная репутация и деловые интересы. Вы хотите произвести хорошее впечатление на окружающих и по иронии судьбы, вы больше на виду! Будьте осторожны, не стирайте границу между профессиональными и личными отношениями с боссами и VIP-персонами.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня у вас есть сильное желание «уйти от всего этого». Вы хотите вырваться из повседневной рутины и конечно же по возможности хотите путешествовать! Учеба или мысленные путешествия по-прежнему будут полезны, они по-прежнему будут стимулировать вас и удовлетворить ваше стремление к переменам.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня ваши эмоциональные переживания по поводу чего-либо будут более интенсивными, чем обычно. Отчасти это может быть связано с тем, что вы привлечете к себе сильных и влиятельных людей. («Привет, Дарт».) Некоторые из вас могут чувствовать себя особенно собственническими по поводу собственности или чего-то, что вы хотите сохранить.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Конфликты с окружающими сегодня будут более эмоциональными, потому что Луна находится прямо напротив вашего знака. Поэтому остерегайтесь рефлекторных реакций. На самом деле, не просто реагируйте — дайте себе время на самом деле обработать вещи, чтобы вы могли адекватно отреагировать. (Для вашего же блага.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вам, возможно придется поставить собственные эмоциональные соображения на второй план перед желаниями и требованиями кого-то другого. Это не значит, что вы мученик, вы просто сталкиваетесь с обязанностями и обязательствами, которые необходимо решить. Ну что ж. Ничего особенного.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы можете обнаружить, что не можете скрыть свои чувства от других. Не беспокойтесь об этом. (Это будет особенно очевидно в романтических отношениях.) Вполне вероятно, что ваши инстинкты защиты и заботы будут пробуждены, поэтому вы хотите позаботиться о ком-то.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вам понравится любой шанс немного уединиться. Вам нужен этот тихий комфорт сегодня. Некоторые из вас могут жить в коконе дома, другие будут искать уединения в другом месте. Всем нам нужно личное время, чтобы поразмышлять, возродиться и восстановить себя.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ваше сегодняшнее общение с другими очень важно для вас. Вот почему вы хотите, чтобы разговоры были реальными, а не просто поверхностной вежливой болтовней. В результате вы можете потребовать, чтобы общение снизилось до своего рода «интуитивного уровня» реальности. Тем не менее, помните о чувствительности других. Вы же не хотите кого-то прогонять!

Если ваш день рождения сегодня

Актер Курт Рассел (1951), артист балета Рудольф Нуреев (1938-1993) и фигуристка Оксана Грищук (1972) родились в этот день. Вы целеустремленны. Вы также были духовны и открыты для поиска высших истин. Вы вступаете в год обучения и возможно, преподавания. Изучите любую дисциплину, которая поможет вам лучше понять, кто вы есть. Инвестируйте в свое будущее. Этот год задаст вам новое направление, которое может иметь решающее значение для вашего успеха в следующем году.