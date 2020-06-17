Ежедневный Гороскоп. Среда 17 июня 2020

25, 26 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Телец ♉

Лунная тревога

Сегодня нет никаких ограничений для покупок или важных решений. Луна в Тельце.

Овен (21 марта-19 апреля)

Многие из вас услышат о родственниках и членах семьи, которых вы давно не видели. На самом деле, у вас могут быть родственники, расположившиеся у вашего порога или спящие на диване. Это влияние будет длиться около месяца. Семейные воссоединения будут классическими. С другой стороны, это отличное время для ремонта дома, которого вы избегали.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ретроградный Меркурий происходит в той части вашего графика, которая вызывает задержки при транспортировке, проблемы со связью, пропущенные встречи и множество глупых ошибок в вашем повседневном мире. Вы также можете увидеть братьев и сестер и родственников, с которыми давно не общались.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Финансовые ошибки и провалы будут происходить для вас в следующем месяце или возможно, дольше. Поэтому дважды проверьте все финансовые операции. Проверьте свой счет. Проверьте изменения. Знайте о своих расходах по кредитной задолженности. Чеки по почте будут опаздывать.

Рак (с 21 июня по 22 июля)

В течение следующего месяца не думайте, что вы его теряете. Меркурий является ретроградным в вашем знаке, что означает, что вы будете неправильно размещать предметы, пропускать встречи, неправильно понимать людей, опаздывать, забывать вещи и возможно, найдете то, что вы потеряли раньше? Пойди, разберись.

Лев (23 июля — 22 августа)

В течение следующего месяца ваша способность что-либо исследовать или вникать в прошлое будет намного лучше, чем обычно. Это также будет отличным временем для изучения истории, потому что вещи в вашей жизни будут иметь тенденцию идти назад. К сожалению, ситуации которые идут вперед, могут затормозиться.

Дева (23 августа — 22 сентября)

В следующем месяце вы встретите друзей и людей из вашего прошлого гораздо больше, чем обычно. Это, вероятно, уже произошло. Хорошо иметь историю с другими, потому что вы можете обмениваться мыслями о старых днях.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ретроградный Меркурий происходит в верхней части вашего графика, что означает, что вы встретите родителей, боссов и авторитетных деятелей из своего прошлого или людей, которых вы давно не видели. Это может дать вам возможность для закрытия или сказать, что у вас на уме.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Планы поездок будут отложены или отменены в следующем месяце из-за ретроградного Меркурия. Однако в то же самое время будет легко изучить прошлое, особенно историю или закончить рукопись или важный документ. Ура!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Используйте следующий месяц, чтобы обернуть старые дела в отношении завещаний, наследства, общего имущества и вопросов страхования, потому что это будет легко сделать. Ретроградный Меркурий поможет вам закончить то, что застоялось. Попробуйте это.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Бывшие партнеры, бывшие супруги и старые друзья будут появляться сейчас и в следующем месяце из-за ретроградного Меркурия, сидящего напротив вашего знака. Это будет хорошей новостью или нет, в зависимости от того, как закончились эти отношения. (Одевайтесь остро, потому что хорошо жить – лучшая месть.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Хотя ваш распорядок дня на работе будет преследоваться глупыми ошибками, неуместными документами, поздними поставками и проблемами с оборудованием, тем не менее, вам будет легче закончить старую работу, которая застоялась. Наконец, вы можете «добраться до этого материала» и завершить его!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Старое пламя из вашего прошлого может вернуться в ваш мир, который иногда льстит, но иногда ужасен. Родители могут снова столкнуться со старыми проблемами со своими детьми. Пожилые родители будут общаться с детьми, которых они давно не видели.

Если ваш день рождения сегодня

Украинский ведущий Дмитрий Комаров («Мир наизнанку»), разделяет ваш день рождения сегодня. Вы любите учиться и любите учить. Вы заботитесь о любимых. Вы начнете сворачивать то, что начали девять лет назад, отпустив то, что больше не актуально и перейдя к чему-то новому и другому. Не думайте об этом как о времени потери. Вы облегчаете свою нагрузку, чтобы освободить место для новых начинаний!