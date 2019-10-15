Ежедневный гороскоп среда 16 октября 2019

Лунная тревога

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Тельце.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня вы испытываете сочувствие к судьбе других. Хотя это благородный порыв, не пренебрегайте собственными близкими.

Телец (20 апреля — 20 мая)

В сегодняшних разговорах с партнерами и близкими друзьями вы предпочитаете обсуждать необычные темы, такие как мистика. Вот почему это плохой день для серьезных практических бесед.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Если коллега обращается к вам сегодня со своей проблемой, вы будете искренним в общении с ним. Если можете помочь, вы постараетесь это сделать.

Рак (21 июня-22 июля)

Это чудесный день для тех, кто работает в сфере искусства, потому что ваше воображение работает на ура. Вы можете увидеть новые способы сделать что-то.

Лев (23 июля — 22 августа)

Семейные беседы сегодня будут мягкими и спокойными, потому что люди чувствуют сочувствие друг к другу. Следует признать, что разговоры могут быть и не практичными. Но если кому-то нужно поговорить — вы будете слушать.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это хороший день для того, чтобы погрузиться в творческие мечты и идеи. Не думайте, что это напрасная трата времени, потому что нам всем нужны моменты, чтобы фантазировать и мечтать.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Если вы делаете покупки сегодня, у вас может возникнуть соблазн потратить деньги на что-то непрактичное, но зато это весело.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Меркурий в вашем знаке с Нептуном, который усиливает ваше воображение и делает вас более чувствительными ко всему, что вас окружает.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Тайны, которые невозможно объяснить, заинтригуют вас сегодня. Это классический день для размышлений обо всем что бы вас ни заинтриговало. Вы также возможно почувствуете порыв помочь тому, кто нуждается в вашей помощи сегодня.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня ваш идеализм пробуждается, поэтому вы хотите быть щедрым для других, особенно для тех, кому повезло меньше. Возможно, вы даже захотите обсудить, как нужно решать общественные проблемы.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня ваш разум не находится в практичном пространстве. Вместо этого, он полон творческих планов, поэтому вы можете поставить под сомнение направление своей жизни и задуматься, идете ли вы в том направлении, в котором действительно нужно идти. Жизнь такая, какой вы ее делаете.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Поскольку сегодня вы особо цените красоту, дайте себе возможность насладиться красивыми местами — живописными парками, галереями, музеями или прекрасными зданиями.

Если ваш день рождения сегодня

Музыкант Илья Лагутенко сегодня делится с днем ​​рождения. Вы живой, обаятельный, щедрый и добрый. Ваш острый ум дает вам отличные коммуникативные навыки. Сейчас настало время прояснить будущие цели, потому что вы вступаете в год захватывающих изменений и новых начинаний! Начните определять, что вы хотите для себя в ближайшие несколько лет. Будьте инициативным!